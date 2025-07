A la espera de definiciones estratégicas, se activó el modo campaña en PBA

Desde Tres de Febrero, Diego Valenzuela activó el modo campaña. Algunas declaraciones públicas, a modo de vocería libertaria del conurbano, y los anuncios o análisis habituales en sus redes sociales para apuntalar su identidad violeta: reducción de impuestos para movilizar el mercado interno del trabajo con la radicación de empresas atraídas por bajas tasas municipales.

Valenzuela tendrá la difícil tarea de encarar la elección más taquillera para La Libertad Avanza. La pelea más pareja, con chances de triunfo para los libertarios. Enfrentará a Gabriel Katopodis, el elegido por Fuerza Patria, con la intención de darle la victoria a los violeta en un sector del conurbano.

El alcalde, sin embargo, no se limitó a su distrito. Este martes se mostró junto a Leila Gianni, la primera candidata a concejal de La Matanza por el oficialismo nacional, un distrito ubicado en la tercera sección electoral. Según destacó el cacique, el encuentro fue para repasar las “transformaciones” impulsadas por la gestión de Tres de Febrero con la intención de lograr algo similar en el partido más poblado del conurbano.

No es la primera vez que el intendente oficia de promotor libertario. Había sido él quien le abrió las puertas del conurbano a José Luis Espert, ya con el traje de potencial cabeza de lista para los comicios nacionales de octubre.

Valenzuela pasó de posible candidato a diputado nacional a encabezar la primera sección electoral, teniendo que abandonar la función ejecutiva en diciembre, desde donde logró destacarse en este año y medio como la pata territorial más fuerte de La Libertad Avanza. Una victoria podría darle cierta visibilidad para el 2027, dado que ese segmento del conurbano se convirtió en el más poblado de la provincia y, a diferencia de la tercera, con chances de triunfo.

Por ahora, se aguardan las definiciones estratégicas macro. Los violeta atraviesan turbulencias propias de la interna sangrienta en la que están inmersos dos de los tres vértices del triángulo de hierro, con intenciones de encontrar una solución. Hay reuniones constantes en Casa Rosada con equipos de todas las áreas, incluida la de la comunicación, manejada por el asesor monotributista, Santiago Caputo.

Hasta el momento, los libertarios muestran cierto optimismo de cara al 7 de septiembre, aunque la provincia pueda quedar pintada de varios colores. En algunos distritos violeta, en otros azul o rosado.

Para Fuerza Patria, las dos instancias electorales forman parte de un mismo proceso. Son “el primer tiempo y el segundo tiempo de un mismo partido. Sin dudas, la agenda es nacional y va a estar vinculado, entre septiembre y octubre, con un solo eje que es frenar a Milei”, explicó Katopodis en Portate Bien, por FM RE 107.3.

El candidato por la primera sección electoral explicó que, a diferencia de los comicios nacionales, los provinciales van a tener el plus de permitir “poner en valor la gestión de los 84 intendentes que tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires” y del gobernador, tareas que que describió como “muy buenas, donde no han recortado y, por el contrario, han multiplicado los esfuerzos para que sus comunidades no sean tan lastimadas” por las políticas libertarias.

Los que también quieren hacer valer la gestión de sus intendentes son los partidos agrupados en Somos Buenos Aires y en fuerzas más locales. Por el primer espacio, en estos días se mostraron varios encuentros con la intención de exhibir fortaleza territorial.

El fin de semana, referentes de la alianza se reunieron en Junín con el alcalde local, Pablo Petrecca, como anfitrión y la presencia de Julio Zamora, cabezas de la cuarta y primera sección electoral respectivamente. Hubo intendentes, legisladores nacionales, provinciales y concejales de las secciones electorales cuarta, quinta, sexta y séptima para mostrarse como “el único espacio que representará en las elecciones del 7 de septiembre a los bonaerenses".

Este lunes, Zamora estuvo en Vicente López y San Isidro, con recorridas en las que hizo foco en cuestiones vinculadas a los jubilados, la salud, la educación y la seguridad. Ejes de campaña para meterse en la disputa mano a mano entre Valenzuela y Katopodis.

En el interior bonaerense también pesan los armados locales. En la segunda sección electoral, Hechos espera hacer una buena elección y se aguardan victorias sólidas en Pergamino y San Nicolás. También puede haber desempeños positivos en San Pedro, Ramallo y Rojas, aunque al tratarse de grupos nuevos no es fácil predecir la performance en cada municipio.