Alberto Fernández acusó a economistas macristas de operar contra Argentina ante el FMI

El presidente denunció que "piensan en sus intereses económicos y políticos" en detrimento del pueblo argentino. Qué dijo de Pesce en el Banco Central.

El presidente Alberto Fernández confirmó que economistas macristas le pidieron al FMI que no ayude a Argentina. El director argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, acusó ayer a los tres economistas de la administración de Mauricio Macri señalados por solicitarle al FMI la suspensión de los desembolsos al país. "Siempre han ido al exterior a hablar mal de los gobiernos populares", afirmó el mandatario.

“Primero instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y, cuando termina la tarde, retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman de ese modo el ahorro de la mayoría de los argentinos”, dijo Fernández.

Fue después de recibir esta mañana en la Casa Rosada a su par de Rumania, Klaus Iohannis, con quien mantuvo una reunión bilateral y firmó acuerdos con el objetivo de fortalecer la cooperación y las relaciones entre ambos países. Tras el encuentro, los mandatarios brindaron una declaración conjunta a la prensa acreditada en el Salón Blanco.

Sobre la denuncia de Chodos, Fernández siguió: “No es la primera vez que lo vemos. Es una práctica permanente de la derecha argentina”. Los señalados son Alfonso Prat-Gay, Guido Sandleris y Hernán Lacunza.

Los tres fueron exintegrantes del gobierno de Cambiemos que lideró Mauricio Macri y se encuentran en la cooperación con los equipos económicos de Juntos por el Cambio para los candidatos que quieren disputar la elección presidencial de este año.

Lacunza fue el último ministro de Economía de Macri y Pray-Gay el primero en 2015. Sandleris fue el presidente del Banco Central en el tramo final de la presidencia de Macri, quien fue por la reelección y perdió ante Alberto en 2019.

Chodos se refirió a los “tres economistas importantes de la oposición” que “se acercaron a funcionarlos del Fondo para sugerirle que era mejor que no adelantaran desembolsos y que, en general, no los hicieran y esperasen a que ellos fueran parte del Gobierno. El funcionario aclaró que no “mencionó específicamente a los nombres propios en particular”, y que la divulgación hecha más tarde se trata de una “elaboración posterior”.

Ya hay una denuncia que presentó ayer el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten realizada en base a las descripciones de Chodos. La acusación fue por los delitos de “usurpación de títulos” y de "traición a la patria", agravado por la "finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobierno extranjeros o agentes una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". “Este es un tema totalmente irregular, en el sentido de afectar a los intereses de la Argentina en su conjunto”, señaló Chodos esta mañana en diálogo con Radio 10.

El representante del país ante el FMI aclaró que es “natural” que el “staff” del organismo cuando visita el país tenga dialogo con “sindicatos, movimientos sociales, empresarios y representantes de la oposición”, y que estos últimos también puedan discutir y plantear “políticas” al organismo. Pero –indicó- “si el foco es pedir que no haya desembolsos a la Argentina, ahí ya no estamos discutiendo de tener diálogo o no, de discutir una política determinada o no; sino de afectar en su conjunto a los argentinos”. Y cerró: “Están boicoteando al conjunto de la sociedad en un marco donde no se trata sobre si este Gobierno va a tener este u otro esquema de desembolsos, sino de que el país va a tener dificultades en la capacidad de repago al propio organismo si fuese que se cortan los desembolsos”.