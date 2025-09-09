EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: el peor momento de la causa previo al juicio

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Hace 2 horas

El presente de la familia de Loan, el nene desaparecido en Corrientes

A más de un año de la desaparicion de Loan, la investigación sigue sin arrojar respuestas acerca del paradero del nene de 5 años. Cuál es el presente de su familia. 

La desaparición de Loan fue una de las más resonantes de los últimos años. El 13 de junio de 2024, el nene de cinco años acudió con su papá a la casa de su abuela Catalina, ubicada en la localidad de 9 de julio en la provincia de Corrientes, para un almuerzo familiar. Luego de eso no se supo más nada de él. 

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Caso Loan: un psicólogo que participó en la búsqueda será enjuiciado por tres delitos

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Leer la nota completa

Hace 3 horas

El impacto del caso Loan en Corrientes: "Dividida en dos partes"

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio del 2024 y hasta la actualidad, no se sabe nada de su paradero. Qué pasó con la localidad de 9 de Julio y cómo es el clima social.

La última foto de Loan durante el almuerzo familiar.

El 13 de junio del 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad de 9 de Julio. Se encontraba con otros niños jugando en un naranjal, en las inmediaciones de la casa de su abuela Catalina. Repentinamente, lo perdieron de vista y desde aquel momento, a más de 12 meses de su desaparición, no se sabe nada de él. Las acusaciones, hipótesis y sospechosos fueron muchos; mientras tanto, la provincia de Corrientes quedó detenida en el tiempo. "Está dividida en dos partes", indicaron.

Leer la nota completa
Trending
Fútbol Argentino
El fútbol y las crypto, dos mundos que coquetean y dan plataforma a escándalos Ezequiel Fernández Moores
Las más vistas