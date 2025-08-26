EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: un psicólogo que participó en la búsqueda será enjuiciado por tres delitos

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 2 horas

Un psicólogo de la causa Loan, acusado por tres delitos

El psicólogo tucumano Federico Rossi Colombo está imputado en la causa paralela que se inició en medio de la búsqueda de Loan Peña y podría recibir una condena de entre un mes y cuatro años de prisión junto a una larga inhabilitación para ejercer por interferir en la causa principal.

 

Según los acusadores, "actuó con pleno conocimiento del carácter fraudulento en su intervención" y agregan que "no hay indicios de error ni buena fe". Los delitos que puede enfrentar son: falso testimonio, usurpación de títulos y honores y violación de secreto profesional.

 

"Su accionar habría estado coordinado con el grupo imputado para reforzar un relato ficticio de persecución política y de situación de riesgo para los menores", manifestaron.

Hace 2 horas

Caso Loan: de qué se los acusa a los principales sospechosos

Hace 3 horas

Los últimos rastros de Loan que suman pruebas para la causa

Hace 3 horas

Caso Loan: quién es quién de cara al juicio por desaparición

