Caso Loan: un psicólogo que participó en la búsqueda será enjuiciado por tres delitos

El psicólogo tucumano Federico Rossi Colombo está imputado en la causa paralela que se inició en medio de la búsqueda de Loan Peña y podría recibir una condena de entre un mes y cuatro años de prisión junto a una larga inhabilitación para ejercer por interferir en la causa principal.

Según los acusadores, "actuó con pleno conocimiento del carácter fraudulento en su intervención" y agregan que "no hay indicios de error ni buena fe". Los delitos que puede enfrentar son: falso testimonio, usurpación de títulos y honores y violación de secreto profesional.

"Su accionar habría estado coordinado con el grupo imputado para reforzar un relato ficticio de persecución política y de situación de riesgo para los menores", manifestaron.