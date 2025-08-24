EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: de qué se los acusa a los principales sospechosos

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 1 hora

Caso Loan: la cronología de los hechos que siguen generando dudas

Hace 2 horas

Caso Loan: uno por uno, todos los acusados que llegan a juicio en prisión

Hace 3 horas

Caso Loan: los detenidos por la causa paralela y el vínculo con Tim Ballard

