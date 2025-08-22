EN VIVO
Desaparición de Loan

Los últimos rastros de Loan que suman pruebas a la causa: las pericias a la camioneta, una toalla ensangrentada y el botín

Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 2 horas

Los rastros de Loan, a 1 año: ADN en camioneta, una toalla y el botín

La larga lista de indicios recolectados y las valoraciones de la prueba son parte clave que se discutirá durante el juicio a los acusados por la sustracción y ocultamiento. Algunas de las pericias resultarían clave para la definición del plan de los acusados.

La toalla ensangrentada hallada en la escuela.

En el extenso auto de elevación a juicio que presentó la jueza Pozzer Penzo a principios de junio quedaron expuestas los indicios recolectados que serán presentados como prueba contra los siete imputados procesados por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio en la provincia de Corrientes. En esta descripción aparecen al menos cuatro puntos que fueron centrales en la causa y durante los días de búsqueda alrededor de la casa de la abuela Catalina donde se realizó el almuerzo del que participó y fue visto por última vez el pequeño. Los elementos constituyeron para los investigadores una línea fundamental para poder describir el plan en base al cual creen que actuaron los acusados.

Hace 2 horas

Así fue el macabro plan del secuestro de Loan Peña, según la Justicia

A 12 meses de su desaparición, Loan Danilo Peña sigue sin aparecer. Si bien el reciente fallo de la Cámara Federal confirma la existencia de un plan orquestado, la causa aún no logró establecer qué pasó con el niño después de su secuestro ni dónde está.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024.

A un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en la provincia de Corrientes, la Justicia federal cree que fue un plan criminal premeditado. La Cámara Federal de Corrientes avaló los fundamentos de la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien había procesado a siete personas por la sustracción y ocultamiento del niño de cinco años, incluyendo a un excomisario, una exfuncionaria municipal y varios allegados a la familia.

Hace 3 horas

Cronología de la desaparición de Loan, a 1 año de ser visto por última vez

Se cumple un año de la desaparición de Loan. Cronología, hora por hora, de la desaparición del nene.

Loan Danilo Peña.

Se cumple un año desde que Loan Danilo Peña, de apenas cinco años, fue visto por última vez en el paraje El Algarrobal, cercano a 9 de Julio, Corrientes. Era el 13 de junio de 2024 y el niño había ido a almorzar con su papá a la casa de su abuela, Catalina. Lo que parecía una jornada familiar terminó convirtiéndose en uno de los casos más conmocionantes de la Argentina.

