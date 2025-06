Este viernes 13 de junio, se cumple un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño que fue visto por última vez en el paraje El Algarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio, el caso sigue conmoviendo al país. La causa avanzó con nuevas pruebas, detenciones y procesamientos y, recientemente, el expediente principal fue elevado a juicio oral.

La ausencia de respuestas y la incertidumbre sobre el paradero del nene de 5 años mantienen en vilo a toda la sociedad, mientras sus padres no cesan en el reclamo de justicia. La mamá del menor, María Noguera, expresó el dolor que siente por no poder estar junto a su hijo: "Hace un año que le estamos buscando, hasta ahora no puedo creer que hace un año no sé nada de él, esperamos que hablen, que rompan el pacto de silencio, que digan de una vez porque ya sufrimos mucho, que nos digan qué pasó con Loan", dijo la mamá del niño desaparecido.

En ese sentido, le pidió a la comunidad que, "si alguien lo ve, que avisen a la comisaría más cercana" y pidió que "alguien hable" y "no se callen". Mientras los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, María señaló en diálogo con el corresponsal de Radio Dos en Goya, Juan Cruz Velásquez, que están "conformes con la Justicia, los abogados, los peritos".

A 12 meses de la desaparición, el padre del menor, José Peña, habló desde la casa de la abuela Catalina Peña, donde sucedió el hecho que conmociona al país. "Todos los días te levantás y pensás en él. Siempre preparábamos el mate juntos, comíamos juntos, después él se iba a la escuela y yo me iba al trabajo", relató con angustia y desánimo.

Asimismo, aseguró que todo lo que implica el caso "es muy raro" y "no tendría que haber ocurrido". Peña negó tener contacto con los acusados y pidió que quien sea culpable "que diga qué hizo con él". A los detenidos se los acusa de orquestar un plan de forma coordinada para sustraer y ocultar al menor, basado en el artículo 146 del Código Penal.

En diálogo con la misma radio local, sostuvo que "lo más seguro" es que se hayan llevado a su hijo. "Ojalá que esté con vida, esperanza hay. Hay que seguir luchando y aguantando todo esto, otra cosa no queda", manifestó con fe a la espera de algún rastro o pista que pueda ayudar a dar con el paradero del nene.

Aunque todavía no hay una fecha exacta fijada, el fiscal federal Carlos Schaeffer confirmó que el juicio oral por Loan se realizará durante el segundo semestre de 2025. Se espera que el debate comience entre los meses de agosto y octubre, una vez resueltas posibles apelaciones de las defensas y también las elecciones provinciales.

El juicio será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal de Corrientes y se prevé que tenga una duración extendida por la complejidad del caso, la cantidad de imputados y el volumen probatorio acumulado: más de 90 cuerpos de expediente y cientos de medidas judiciales, entre ellas peritajes clave y declaraciones testimoniales de vecinos, familiares y peritos forenses.

Este viernes, se realizarán marchas y actividades en diferentes puntos de la provincia de Corrientes en reclamo por su aparición y por justicia. La convocatoria está dirigida a toda la sociedad correntina, con el objetivo de visibilizar un caso. La principal movilización será en la plaza Cabral desde las 9. En Goya, es a las 19 frente al Juzgado Federal. En 9 de Julio, se realizará una misa a las 11. En todos los casos, los organizadores invitan a asistir con pancartas, carteles, fotos y banderas en homenaje a Loan.

Cómo está la causa Loan hoy

El Juzgado Federal de Goya decidió elevar a juicio oral la causa principal por la desaparición de Loan. En el expediente se acusa a siete personas por los delitos de sustracción y ocultamiento de un menor de edad, todos procesados como autores y partícipes necesarios de un plan criminal conjunto. Esta decisión se da tras el pedido del fiscal federal Mariano De Guzmán, junto con los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo de PROTEX, y la querella de la familia Peña.

Los acusados son sus tíos Antonio Benítez y Laudelina Peña, los matrimonios amigos de la familia compuestos, por un lado- por Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi y por el otro, por los polémicos, Carlos Pérez y Victoria Caillava y por último, el ex comisario Walter Maciel. Según el requerimiento, habrían montado un escenario para simular que el niño se perdió en el campo, mientras en paralelo ejecutaban un plan para ocultarlo. A ellos se suman otras 10 personas procesadas en una causa conexa, acusadas de encubrimiento, amenazas y entorpecimiento de la investigación, algunas vinculadas a una supuesta organización falsa llamada Fundación Lucio Dupuy.

La Justicia logró unificar ambos expedientes, lo que implica que los 17 imputados serán juzgados en un único proceso. De ellos, seis llegarán presos al juicio, mientras que Mónica Millapi cumple prisión domiciliaria. Los otros 10 imputados, incluido el detenido Gabriel Nicolás “el Yankee” Soria, enfrentarán cargos por haber dificultado la investigación en diferentes etapas.