Patricia Bullrich amenazó al kirchnerismo: "Con nosotros no se jode"

La titular del PRO volvió a cuestionar el accionar del gobierno de Larreta el sábado pasado frente a la casa de Cristina Kirchner.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a cuestionar este martes el accionar del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la represión del sábado pasado frente a la casa de Cristina Kirchner y pidió que el partido transmita firmeza al señalar que "lo importante es que los kirchneristas sepan que con nosotros no se jode".

"Los medios K pueden decir cualquier cosa, yo no los miro ni los atiendo. Acá lo importante no son los medios K. Acá lo importante es que los kirchneristas sepan que con nosotros no se jode", advirtió Bullrich en diálogo con Radio Mitre.

"Con nosotros no se jode, eso es lo que tenemos que transmitir. Porque si ellos pueden jorobar con nosotros y hacer cualquier cosa, la idea social es '¿y si los voto de nuevo y no se animan, qué pasa?'", agregó con tono de amenaza. En ese sentido, Bullrich profundizó que "cuando pasan estas cosas fuertes (por lo sucedido el sábado) existe en la sociedad la idea de que nosotros no estamos en condiciones de hacerle frente al kirchnerismo, de hacerle frente a Cristina Kirchner”.

“No ataqué ni las vallas ni la Policía. No es un tema ni de vallas ni de Policía. la Policía tuvo veinte heridos. Cómo no voy a apoyar una Policía que tiene veinte heridos. Nosotros tenemos algo que nos plantean siempre y es que tenemos poca capacidad para ponernos enfrente de los problemas, solucionarlos, gobernar y no dejarnos avasallar", agregó la exministra de Seguridad.

E insistió: "Es muy importante que nosotros mostremos fortaleza. Venimos en una situación en la que el kirchnerismo viene atacando a la Ciudad desde hace mucho tiempo. Esta lógica de la imposición hace que la sociedad pregunte: '¿Juntos por el Cambio está en condiciones de hacerle frente al kirchnerismo?'".

Entonces, recordó que, antes de que la Policía de la Ciudad terminara retirándose del operativo en Recoleta y quitando el vallado, Juntos por el Cambio había respaldado a Larreta: “Lo que dije es que a las seis de la tarde (del sábado) nosotros escribimos un comunicado. Ese comunicado decía 'apoyamos el operativo de Larreta, apoyamos al jefe de Gobierno'. De golpe nos damos cuenta que eso cambia, que al otro día vuelven los mismos y se dice violaron un pacto. La sensación que tiene la sociedad es que no podemos ponerle límite”.

En ese contexto, Bullrich negó estar siendo funcional al kirchnerismo por criticar al jefe de Gobierno: “¿Cómo voy a ser yo funcional al kirchnerismo? Esto no es una pelea, esto es un debate respecto a cómo nosotros nos tenemos que mover", afirmó.

Noticia en desarrollo