La respuesta de Cristina Kirchner a Alberto Fernández: "A Perón lo persiguieron por usar la lapicera a favor del pueblo"

La vicepresidenta se refirió a la frase expresada por el presidente durante el acto en la CGT. "Encontramos muchos exégetas de Perón, cazó la lapicera y empezó a firmar", lanzó.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le respondió al presidente Alberto Fernández tras la frase que dejó el máximo mandatario en el acto llevado adelante en la CGT durante el pasado viernes. Para esto, la dirigente política compartió frases del libro Manual de la conducción política y citó a Juan Domingo Perón. "Cazó la lapicera y no la largo más. Cazó la lapicera y entró a firmar", sostuvo.

Durante este sábado en la ciudad bonaerense de Ensenada, como parte de los diferentes homenajes llevados a cabo por el Frente de Todos (FdT) frente al 48º aniversario de la muerte del líder justicialista, la ex mandataria no dudó en señalar: "De los políticos no hay que mirar tanto lo que dicen, sino lo que hacen; es lo que yo hago". Y lanzó duramente: "Últimamente encontramos muchos exégetas de Perón".

Allí leyó una cita del expresidente, donde manifestaba que persuadía a la gente con "hechos y ejemplos". Frente a esto, Cristina Kirchner recordó: "A Perón se le ocurre ir al Departamento Nacional del Trabajo, que no lo conocía ni el gato a ese departamento, en junio. En noviembre consigue transformarlo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ahí, mis queridos y mis queridas, cazó la lapicera y no la largó más; cazó la lapicera y entró a firmar".

Siguiendo la misma línea, la vicepresidenta sostuvo: "¿Y qué firmó Perón? El Estatuto de Perón, derechos... Se ganó el odio de los terratenientes argentinos. También firmó el aguinaldo, las vacaciones, reconoció a los sindicatos, fundó la justicia del trabajo. Se la pasó firmando, firmando y firmando. No largó la lapicera, lo mantuvo". Y añadió: "Esto es lo que Perón decía: la conducción, el amor del pueblo, la convicción por sus dirigentes es en base a los hechos. Hasta Jesús necesitó milagros para que lo siguieran".

Ante esto, CFK señaló: "¿Por qué fue tan atacado Perón? Porque usaba la lapicera en favor del pueblo. Por eso lo atacaron, por eso lo metieron preso, por eso bombardearon una Plaza. Nunca en la historia hubo casos donde las fuerzas armadas bombardearon su propio país"

Dichas declaraciones se dan en medio de un nuevo cruce con el presidente Alberto Fernández, quien durante la jornada de ayer, en el acto llevado a cabo en la sede de la CGT, retomó lo expresado por la vice en relación a la famosa lapicera. "El poder no pasa por tener la lapicera, sino por quien tiene la capacidad de convencer. Convencer es una tarea más ardua, pero más segura. Perón convenció a millones de argentinos que hasta el día de hoy lo sienten vivo. Nunca necesitó de una lapicera", dijo.

El acto que encabeza CFK se realiza en el Polideportivo Municipal de Ensenada desde las 16 y tiene como lema: "A 48 años del fallecimiento de Perón: Argentina, política y economía". Participan también el intendente local, Mario Secco y el intendente de Berazategui, Juan José Mussi; quienes también contaron anécdotas sobre Perón y el PJ.

Perón falleció el 1° de julio de 1974 en la Quinta de Olivos -a meses de haber asumido su tercer mandato presidencial en octubre de 1973-, como consecuencia de un paro cardíaco derivado de la cardiopatía isquémica crónica. Lo sucedió su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, quien fue derrocada por un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976.