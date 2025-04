La Corte apura el caso Vialidad: los escenarios que se abren para el futuro judicial de CFK

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no tiene plazos para iniciar y resolver sus casos, decidió empezar a tratar este miércoles el caso Vialidad, en el que la ex presidenta Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se trata de un gesto político en el que muestra que puede apurar los tiempos de esta causa paradigmática del lawfare en un año electoral.

El máximo tribunal del país dio intervención al Procurador General de la Nación Eduardo Casal para que mantenga o desista un recurso de queja que planteó el Ministerio Público Fiscal (MPF) para aumentar la pena de 6 años de prisión que tiene la ex mandataria en esta causa. Lo hizo apenas 15 días después de haberlo recibido. Es decir, le imprimió una velocidad que no es habitual en este tipo recursos. “Está por encima de la velocidad media de la Corte”, explicaron a El Destape distintos abogados y juristas que trabajan este tipo de planteos. No debiera sorprender que el Partido Judicial haya decidido mover esta causa emblemática de persecución judicial de cara al calendario electoral. Lo que está en juego es la libertad y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos de CFK.

La Corte le solicitó a Casal este 16 de abril que ratifique o desista el recurso de queja del fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, quien pide aumentar la condena a la ex presidenta a 12 años de cárcel por considerar que fue parte de una asociación ilícita (fue condenada solo por administración fraudulenta). Los recursos de queja de las defensas, que también se presentaron hace 15 días, continúan en la Corte (entre ellos, el de CFK, que pide la absolución). El Tribunal Supremo giró el recurso a la Procuración porque al haber un recurso del MPF, el procurador es parte del proceso. El punto es la rapidez con la que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ordenaron este movimiento.

La decisión de la Corte se da al día siguiente de una reunión de acuerdo en la que no abordó el caso Vialidad, lo que motivó una nota crítica de La Nación titulada: “La Corte Suprema retiene la causa contra Cristina Kirchner y se despeja el camino para que sea candidata”. Como si hubiera reaccionado a ese cuestionamiento, en cuestión de horas el Alto Tribunal giró el expediente a la Procuración. Entonces, La Nación festejó la decisión: “La Corte Suprema de Justicia activó la causa contra Cristina Kirchner y la envió al Procurador”.

Al pedirle su opinión al procurador, la Corte allana el camino para empezar a resolver el caso. En el momento en que Casal dictamine sobre lo planteado por Villar, los cortesanos estarán en condiciones de expedirse sobre los recursos. ¿Qué tiene que resolver la Corte? Las quejas que hicieron todas las partes para que se abran los Recursos Extraordinarios con los que cuestionaron la sentencia de Vialidad y su revisión en Casación –que hicieron tres jueces macristas-. Es de esperar que Casal mantenga la línea del Ministerio Público Fiscal en este caso: tanto el fiscal de juicio, Diego Luciani, como el que interviene ante la Casación sostuvieron, por ejemplo, que a CFK se la debe condenar también por el delito de asociación ilícita, algo que no fue tenido en cuenta por el tribunal de juicio ni por la Cámara de Casación, que fue la revisora de la sentencia. Si bien lo que exprese el jefe de los fiscales no es vinculante será lo que dé pie a los supremos para expedirse en el caso.

Si Casal mantiene el recurso de queja del MPF, la Corte deberá resolver las quejas de todas las partes, incluyendo la de la fiscalía (cuyo planteo no debiera ser tenido en cuenta ya que el MPF solo puede apelar una sentencia si la pena es menor a la mitad de lo requerido. Luciani había pedido 12 años de prisión para CFK y el tribunal la condenó a 6 años). Si Casal no sostiene lo planteado por Villar ese recurso quedará desechado.

¿Tiene la Procuración un plazo para expedirse? No. Podría haberlo tenido si la Corte al correrle vista le hubiera indicado que tenía que resolver con urgencia o previo a un determinado día de acuerdo en que estudiaría el caso. No lo hizo. Pero que la Corte haya decidido girarle el recurso de queja del MPF a 15 días de haberse presentado parece una señal del ritmo que el Tribunal Supremo quiere darle al expediente.

Una vez que Casal haya dictaminado, el caso comenzará a circular por las vocalías de la Corte. Y entonces allí se abrirán distintos escenarios. El primer punto es si la Corte acepta algún recurso de queja o los rechaza a todos. Si los denegara a todos, la causa no sería abordada por el Alto Tribunal y la condena quedaría firme tal como la estableció Casación. Sería ejecutable. Al ir las partes en queja, la Corte podría rechazar todos los recursos con una simple “plancha”, es decir, sin adentrarse en el caso, aplicando el artículo 280 del Código Civil y Comercial. Con esa fórmula, por ejemplo, dejó firme la condena al exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone, otra causa paradigmática de persecución.

La Corte podría, por el contrario, aceptar algún recurso de queja y adentrarse en la causa. En este escenario podría aceptar lo planteado por la parte o rechazarlo. Si lo rechaza, la sentencia queda firme para esa parte.

Al aceptar un recurso, la Corte podría revertir lo resuelto por la Casación, donde dos jueces que visitaban a Mauricio Macri a escondidas en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada –Mariano Borinsky y Gustavo Hornos- y otro nombrado en ese tribunal por el líder del PRO –Diego Barroetaveña- ratificaron lo sentenciado por el tribunal de juicio y denegaron todos los Recursos Extraordinarios para que la Corte revise lo actuado. Por eso las partes fueron en queja al Tribunal Supremo. Una cosa es que los supremos hagan lugar a lo planteado por el MPF y otra a lo pedido por CFK. El primero pide un aumento de la pena en la sentencia mientras que la ex presidenta su absolución o que se remita la causa “al órgano judicial competente para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho”.

En caso de aceptarse el recurso de queja federal de CFK, la Corte puede revocar la sentencia de Casación y hacer una declaratoria sobre el punto disputado y devolver la causa para que sea nuevamente juzgada de acuerdo con la doctrina judicial que se determine. O podría resolver sobre el fondo del caso y determinar la absolución de Cristina. O bien podría ratificar la condena o reducirla. Si la confirmara, la condena se haría efectiva y CFK debiera ser detenida. La Corte no tiene plazos para expedirse por lo que este proceso podría durar años hasta conocerse una sentencia definitiva. Pero la decisión de girar el recurso de queja del MPF a Casal es un gesto de que podría apurar los tiempos en medio de un año electoral.