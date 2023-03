Fuerte cruce de Wado de Pedro y Cristina Kirchner a Macri: "No veo el curro que de maten a tus viejos"

El ministro de Interior, hijo de desaparecidos, preguntó a Macri "qué curro es que siendo un bebé te entreguen a otra familia".

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, cruzó este martes a Mauricio Macri por haber vuelto a hablar del "curro de los derechos humanos" a través de un mensaje en Twitter que fue replicado por Cristina Kirchner. "No veo el curro de que te maten a tus viejos", expresó el funcionario kirchnerista.

"Tengo que pelear por los derechos humanos, pero por los derechos humanos del siglo XXI. No por aquellos que yo llamé 'el curro de los derechos humanos' de vivir y seguir viviendo después de más de 40 años de una tragedia que los argentinos vivimos y hemos condenado. Pero esa no es la agenda de hoy. La agenda de hoy es defender los derechos de aquellos chicos que están naciendo en el país y no tienen acceso a igualdad de oportunidades", afirmó Macri el último lunes durante la presentación de su libro Para qué en Rosario.

Este martes, Wado de Pedro cruzó duramente al expresidente a través de Twitter: "No veo el 'curro' de que te maten a tus viejos o los secuestren frente a tus ojos, que siendo un bebé te entreguen a otra familia para que te críe con una identidad falsa. De que asesinen o desaparezcan a tus hijos, o de pasarte más de 40 años buscando a tus nietos", expresó.

"Es fácil darse cuenta de lo que sí es un curro: que la dictadura estatice la deuda de tus empresas, robarle las cloacas a los vecinos, el contrabando, los peajes y los parques eólicos... O el mayor curro de los últimos años: una deuda impagable de la que no quedó ni un dólar", añadió De Pedro.

Luego, siguió: "Los Derechos Humanos son la base de nuestra Democracia y un ejemplo en todo el mundo, la lucha de las Madres y Abuelas una guía, la de mis compañeros y compañeras de HIJOS, un orgullo. Pero además son un punto de partida".

"Es con MÁS Derechos Humanos y con una agenda del siglo XXI que incorpore los derechos económicos, sociales y culturales que podremos construir una Democracia más fuerte y plena, que pueda saldar sus deudas pendientes con los argentinos y las argentinas", cerró el funcionario

El hilo de Twitter de Wado de Pedro fue retuiteado minutos después por Cristina Kirchner. De este modo, además de pegarle nuevamente a Macri, la vicepresidenta volvió a realizar un guiño hacia el ministro del Interior, cuando este suena como uno de los posibles candidatos del kirchnerismo en las elecciones 2023.

Unos diez días atrás, durante su clase magistral en la Universidad Nacional de Río Negro, la exmandataria había elogiado una frase del ministro. "El que mejor lo definió fue Wado de Pedro, cuando dijo que 'el código electoral fue reemplazado por el código penal'", afirmó CFK en referencia a su "proscripción" por la condena en la causa Vialidad.

Así, defendió en público al funcionario luego de los cuestionamientos que había recibido por haber aparecido en una foto junto con un directivo del Grupo Clarín.