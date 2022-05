El video del anuncio de Cristina Kirchner de la fórmula con Alberto Fernández: tres años después y la actualidad de ese discurso

Desde aquel video hasta la fecha, pasó el triunfo electoral, llegó una pandemia, se acordó con el FMI y mucho más. El mundo sigue en pandemia y ahora con una guerra y el avance de la derecha. En este marco, las palabras de CFK rebozan de actualidad.

Hoy 18 de Mayo de 2022 es feriado por el Censo Nacional. Muchos y muchas han respondido de manera virtual las preguntas, otros tantos estarán aguardando responder el censo en sus hogares, y también muchos y muchas estarán trabajando. Pero sin dudas, es un día importante para nuestra nación ya que detrás de las preguntas del Censo se esconden futuros diagnósticos de políticas públicas, decisiones políticas, y en última instancia, cómo encarar los próximos años con las mayores certezas posibles.

Ahora bien, retrocedamos tres años exactamente, al 18 de Mayo de 2019. Esa mañana, mediante un video en sus redes, Cristina Fernández de Kirchner comunicaba que iba a acompañar a Alberto Fernández en la fórmula para competir en las elecciones. Si de responder preguntas se trata, la mayor incógnita de aquellos meses se resolvió en pocos minutos. Si de hacer futuros diagnósticos, debatir políticas públicas y encarar los años futuros, que mejor que volver a aquel día para posicionarnos en la actualidad.

Han pasado tres años y ríos de agua bajo el puente. Desde aquel video que en gran medida definió las elecciones de octubre 2019 hasta la fecha, pasó el triunfo electoral, llegó una pandemia (que aún sigue y parece no querer irse), se reestructuró la deuda con privados, se acordó con el Fondo Monetario, se cayó económicamente, nos estamos recuperando en gran medida. Pasó Vicentín, pasó el IFE, renuncias y designaciones.

Pasaron miles de cosas, pero lo que sigue vigente, tal y como aquel 18 de mayo de 2019, es Cristina. Recuperemos algunos pasajes de ese histórico mensaje:

“El mundo actual y Latinoamérica en especial han mutado para mal en los últimos tiempos. Hoy estamos en tiempos álgidos. Tiempos de disputa comercial, tecnológica, militar y política. Tenemos los argentinos y las argentinas que tener la suficiente inteligencia y visión práctica para que esta disputa por el poder mundial no nos arrastre a mayor dependencia y pobreza. Tenemos que saber abordarla en beneficio de nuestro crecimiento como país y del bienestar de nuestro pueblo. Lo podemos hacer, lo sabemos hacer. Es más, tenemos que hacerlo.”

Si hablamos del mundo de hoy, en pandemia y en guerra, nada ha mejorado; al contrario, la desigualdad y catástrofes humanitarias se han multiplicado. Tenemos aún la oportunidad de revertir esta situación que sufren las mayorías, que el contexto mundial no nos arrastre a la decadencia y apostar por el crecimiento económico con mejor distribución social.

En este contexto de crisis mundial, también se suma una nueva preocupación; el avance mundial de las derechas y fascismos que renacen.

Para evitar que estas tendencias penetren en nuestro territorio, es necesario no dudar y gobernar para las mayorías.

El proyecto de un fondo para cancelar la deuda con el FMI va en ese camino, de soberanía económica, que la deuda la paguen quienes la han fugado y no traer más hambre a nuestro pueblo que tanto ha sufrido desde el macrismo.

En esa línea, la construcción del gasoducto Nestor Kirchner, también marca la senda de la soberanía, en este caso energética y sumado a la propuesta del Salario Básico Universal que debe ser puesta en valor, como una medida que apunta a eliminar la indigencia y universalizar derechos, tenemos herramientas y estamos a tiempo para retomar la agenda que quienes nos votaron en octubre del 2019 comiencen a sentir que la política puede cambiar esta difícil realidad. Nos urge como peronistas, recomponer la felicidad del pueblo, ofrecerles una propuesta concreta de futuro para que todas y todos tengan la posibilidad de cumplir sus sueños y objetivos.

Por eso, es nuestro deber dar respuestas concretas al pueblo, cuando el mundo se debate entre modelos cada vez más restrictivos de derechos.

“Gobernar no es sólo firmar decretos o dar discursos. Es principalmente tomar decisiones que sean comprendidas, aceptadas y compartidas por la inmensa mayoría de nuestro pueblo y que perciba que ellas son para mejorar su calidad de vida y para que sus hijos y sus hijas y sus nietos y sus nietas, tengan futuro.”

Poco se puede agregar a tres años de aquel día, las palabras de Cristina rebozan de actualidad, nos encuentran en el mismo lugar de siempre, con las convicciones intactas y luchando por los mismos objetivos de Justicia Social, entendiendo que un mejor futuro es posible y que lo estamos construyendo. También que ha habido errores, que no se han logrado muchos objetivos que pensábamos resolver de otra manera.

Pero no hay duda que, con esa decisión histórica, Cristina logró que el peronismo vuelva a gobernar, alejando a Macri de la Casa Rosada. Sin embargo, no es definitivo ni mucho menos, la amenaza sigue latente, tomando fuerza.

El año que viene habrá elecciones nuevamente y tendremos que reafirmar la unidad con nuestro pueblo, que nos permitió ganar las elecciones en 2019.

En tiempos de muchas preguntas y pocas respuestas, siempre es recomendable volver a Cristina y su comunicado de tres años atrás.

Recomiendo a quien esté leyendo estas palabras, volver a escucharlo para confirmar de qué lado de la historia nos encontramos.

“A todos y a todas les pido que no desmayen, que no se resignen. Sabemos y saben que un país mejor no es una utopía. Que un país mejor es posible porque ya lo vivimos, lo acariciamos y lo sentimos”.

“Reconstruir, entonces, un país para todos y todas debe ser no sólo nuestro sueño, sino nuestro objetivo.”