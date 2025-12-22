Cristina Kirchner internada: qué dice el nuevo parte médico

La expresidenta Cristina Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis. Aunque no presenta mayores complicaciones, todavía no recibirá el alta, informó el último parte médico.

"Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento", señaló el parte emitido por el Sanatorio Otamendi.

En ese contexto, agregó que "se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente", por lo que se descartó la posibilidad de que recibiera el alta en las próximas horas, pese a lo que se había barajado.

La internación de CFK tras su molestia abdominal

La expresidenta Cristina Kirchner fue internada el último sábado el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, por una molestia abdominal, después de que médicos decidieran realizar más estudios tras una visita a su domicilio. La titular del Partido Justicialista (PJ) fue operada exitosamente de una apendicitis, que derivó también en una peritonitis.

La expresidenta "Fue trasladada, luego de la debida autorización judicial, al Sanatorio Otamendi. Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio", especificó su entorno en un primer comunicado, el mismo sábado.

Tras conocerse la noticia de la internación, un grupo de militantes se congregó en las puertas del centro de salud porteño. Los seguidores de la ex presidenta colgaron banderas con mensajes de aliento para la titular del PJ.

La ex presidenta, de 72 años, cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, como parte de la sentencia por la causa Vialidad. En junio de 2025, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso que la titular del PJ cumpliera la condena de seis años de cárcel en su domicilio, bajo vigilancia electrónica.

Los antecedentes médicos de Cristina Kirchner

En noviembre de 2021, Cristina Kirchner había sido sometida a una histerectomía (extirpación del útero) en el mismo Sanatorio Otamendi. "Quiero agradecer a todo el cuerpo médico, enfermeras, enfermeros y a todo el personal auxiliar del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y afecto. ¡Muchas gracias!", había escrito en su cuenta personal de la red social X la entonces vicepresidenta.

En 2012, cuando ejercía su mandato como presidenta, fue sometida a una intervención en el Hospital Universitario Austral de Pilar donde le extirparon un tumor de la glándula tiroides. En 2013 le removieron una colección subdural crónica en la cabeza, en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, luego de una caída que sufrió saliendo de un acto oficial.