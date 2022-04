Zaffaroni: "No está en peligro solo la democracia, sino la república"

El ex ministro de la Corte Suprema definió como “golpe de estado soft” a la asunción del titular del máximo tribunal, Eduardo Rosatti, como presidente del organismo a cargo de nombrar y sancionar jueces.

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni repudió la asunción del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como titular del Consejo de la Magistratura. "No está en peligro solo la democracia, está en peligro la república", declaró en diálogo con El Destape Radio.

“En estos años se volvió más escandalosa la situación de nuestro poder judicial, nunca habíamos tenido una Corte con cuatro personas. Yo no estoy atribuyendo ellos, esto responde a la estructura de nuestro poder judicial que es la más irregularidad de todo el América y Europa. Y esta deja un enorme espacio de arbitrariedad concentrados en pocas manos”, afirmó.

Y agregó: “Está en peligro el sistema de pesos y contrapesos de control de los poderes. Estos señores están afectando la república”.

Ante ese escenario, Zaffaroni se manifestó “preocupado” ya que “no es un hecho aislado”. En ese sentido, recordó que hay un “Ministerio Público descabezado” y que el “Poder Legislativo, sobre todo en su Cámara de Diputados, parece bastante inactivo”

“Viendo a nuestros países hermanos, estos son signos de algo que puede derivar en un golpe de estado soft", denunció.

Ayer, con la firma de los supremos Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Rosatti, ordenó que entre en funciones el consejo de 20 integrantes, que será presidido por el presidente de la Corte. De esta manera, el órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces – así como su caja- queda en manos del máximo tribunal judicial, cuando debería estar a cargo del Poder Legislativo.

Esto fue posible a raíz de que la Corte declaró institucional la ley sancionada en 2006 que, además de reducir la cantidad de representantes, sacaba de la conducción del Consejo al titular del máximo tribunal.

La maniobra, interpretó Zaffaroni, “tiene una explicación en el poder” y es "política, no jurídica”.

“No solo lo que sucedió ayer es aberrante, sino el fallo anterior. Una Corte puede declarar inconstitucional o no una ley, pero llama la atención que se haya guardado durante años ley que termina considerando inconstitucional pero que reguló el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”, protestó.

Y agregó: "La Corte puede decretar la inconstitucionalidad de una ley, pero no puede resucitar una ley que fue derogada por los representantes del pueblo y lo hizo como parte interesada”.

También el ex cortesano repudió el reclamo de la Corte al juzgado federal de Paraná, para que le remita el expediente por el cual otorgó la medida cautelar que frenó la designación de representantes del Congreso en el organismo.

“Esto es un signo de autoritarismo interno que afecta la independencia interna del Poder Judicial”, definió.

Y amplió: “Esa independencia se viola cuando se genera un autoritarismo o una dictadura de alguno de alguno de los órganos colegiados de nivel superior. Ya no me presiona alguien que viene de afuera, sino alguien me está amenazando mi propia instancia superior”

Consultado sobre si los movimientos de la Corte se realizan en relación a la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández o la del ex presidente Mauricio Macri, Zaffaroni explicó que “el ejercicio del poder punitivo en el mundo es selectivo”, y que “esa selectividad tiene dos caras: la criminalización de un sector” y “la impunidad de otro”.

Respecto a la connivencia entre la justicia y Juntos por el Cambio, el ex cortesano lanzó que “va a ser tan complicado que habrá que agarrar el pasaporte e irnos un rato”.

“Si detentan el Poder Ejecutivo, van a volver con todo”, afirmó, afirmando que “necesitan desarmar resistencia y movimientos populares”.

Por último, propuso que es necesario “un proyecto serio para reestructurar el Poder Judicial” que muestre que “hay un camino institucional para resolverlo”.

“Acá hay que mostrar una posible solución y pelear por abrir el espacio político para esta. No importa si no se puede hacer hoy o mañana”, cerró.