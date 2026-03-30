Luego de apoyar reformas, Valdés se reunirá con Caputo

Tras varios intentos fallidos, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, tendrá finalmente su reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para tratar reclamos pendientes que la provincia tiene con Nación. En medio de la crisis económica, el mandatario provincial sostuvo que su administración “está haciendo un gran esfuerzo para sostener el equilibrio”, garantizando servicios y política salarial.

“Pedimos reprogramar la reunión y ya la otra semana nos vamos a estar volviendo a juntar”, indicó Valdés. Tras darle los votos al presidente Javier Milei para que la ley de reforma laboral obtuviera luz verde en el Congreso, el agradecimiento del libertario no tardó en llegar: invitó al gobernador a su viaje por Estados Unidos para participar de la Argentina Week.

Tras su regreso al país, el gobernador correntino participó de la primera audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del reclamo que mantiene la provincia por la deuda de regalías que le corresponden por las represas hidroeléctricas de Yacyretá y Salto Grande. La demanda judicial busca que Nación cumpla con la Ley 15.336 y el decreto 287/93, que regulan las regalías en especie. El punto de conflicto radica en el valor que se le asigna a esa energía: Corrientes exige que se le reconozca un precio equivalente al "precio medio monómico del Mercado Eléctrico Mayorista", en lugar de los valores depreciados que se venían aplicando.

Ahora, busca conseguir más beneficios para su territorio. En diálogo con Radio Sudamericana, destacó los avances en organismos y bienes: “Estamos muy avanzados con lo que es el pase de Anses y también la transferencia de tierras para la provincia”, y precisó que incluyen espacios como el Regimiento y el puerto. Además, sostuvo que el acuerdo con las autoridades del organismo previsional “está listo y encaminado” para firmarse.

Pese a estos avances, el gobernador reconoció dificultades en distintos sectores productivos y señaló que “las economías regionales están siendo golpeadas" y Corrientes "no escapa de esa realidad”. Entre los más afectados mencionó al sector textil, yerbatero y hortícola, mientras que el ganadero muestra mejores indicadores.

Conflicto docente en Corrientes: maestros coparon las calles para visibilizar los reclamos a Valdés

Docentes de toda la provincia alzaron la voz tanto en la capital correntina como en el interior provincial en rechazo al ajuste del gobernador Valdés y para que sus reclamos se materialicen. Durante el pasado sábado, los maestros autoconvocados de la ciudad de Corrientes volvieron a manifestarse sobre la avenida 3 de Abril, uno de los principales accesos a la capital provincial y vía de conexión con el Puente Interprovincial General Belgrano. La protesta fue sin corte de la arteria principal, solo estuvieron con sus banderas, pancartas y altoparlantes frente al Hospital Escuela, ubicado entre Córdoba y Mendoza, visibilizando sus pedidos.

Los maestros dicen no al 6% de actualización salarial propuesto por el Ejecutivo provincial, exigen un salario por arriba de la línea de pobreza, blanqueo de todas las sumas en negro en el sueldo y aumentos a jubilados docentes. Asimismo, piden escuelas en óptimas condiciones, la intangibilidad salarial, respeto del derecho a huelga y el funcionamiento del Ioscor en toda la provincia.

En este contexto, también hubo movilización en las Cuatro Bocas, en Saladas, en el cruce de las rutas Nacional 12 y Provincial 27, donde los docentes se apostaron con carpas, banderas y pancartas donde visibilizaron sus reclamos a los vehículos que pasaban por la carretera. Allí sí interrumpieron uno de los carriles dejando circular de manera alternada a autos y camiones, a modo de protesta. Lo mismo ocurrió en los accesos a las ciudades de Goya, Mercedes y Curuzú Cuatiá, entre otras localidades, donde los educadores realizaron protestas en la ruta.

En la capital correntina, el referente de los trabajadores de la educación correntina no vinculados a los gremios del sector, Adán Luis Palacios, explicó por altoparlante los motivos de la protesta: "Estamos acá porque pedimos que los pluses se sumen al básico, es simple, la sociedad tiene que entender que nosotros no podemos vivir con pluses y con bonos, es decir, necesitamos que todo pase al sueldo básico. Que se respete la jerarquía y antigüedad del docente. Basta de códigos de presentimos. Es importante que el docente recupere su dignidad", expresó Palacios de acuerdo a lo detallado por Norte Corrientes.