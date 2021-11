Se cayó la campaña antivacuna de Milei: difundieron foto cuando se da la segunda dosis

A través de las redes sociales se viralizó un foto en la que se ve al diputado electo por "La Libertad Avanza" cuando recibe la vacuna contra el coronavirus en un vacunatorio de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de llevar adelante una peligrosa campaña antivacuna en la que promovió la desconfianza en la vacunacion contra el COVID-19, el diputado electo por “La Libertad Avanza” Javier Milei se vacunó en un vacunatorio de la Ciudad de Buenos Aires y la foto se viralizó en las redes sociales.

El libertario había asegurado durante el debate de candidatos en el programa A dos Voces (TN), el pasado 14 de octubre, que no se iba a vacunar contra el coronavirus porque "no todas las vacunas están bien probadas". En ese momento, el economista ultraliberal había argumentado en televisión que no se había aplicado ninguna de las vacunas por la "evaluación de renta-riesgo, porque yo no soy un grupo de riesgo".

"¿Y sabés qué? Por algo piden cláusula de indemnidad, porque no están todas las vacunas bien probadas", insistía en su descargo promoviendo la desconfianza en las vacunas, las únicas herramientas con las que cuenta los países de todo el mundo para detener el avance del COVID-19 que ya provocó más de 5.1 millones de muertes y más de 258 millones de contagios en todo el mundo.

Tras la difusión de la foto, Milei habló y explicó que decidió aplicarse la vacuna debido a motivos laborales por los que debe viajar al exterior. Con su particular violencia verbal, afirmó: "Me tuve que vacunar porque no vivo de la política ni del Estado. Para facturar necesito dar conferencias en todo el país y en el exterior. No soy un parásito del Estado. De hecho, a partir del 9 de diciembre renunciaré a mi trabajo actual en el sector privado para que no haya conflictos éticos ni malos entendidos". Y recordó una promesa de campaña: "Tampoco cobraré mi dieta, ya que sortearé la misma entre los ciudadanos". Por última, tras prometer que no le saldrá "ni un peso a los argentinos", aseguró: "Son los costos que tengo que pagar para seguir defendiendo las ideas de la libertad más allá de la Argentina".

Fue en ese momento que expertos cruzaron a Milei y el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, debió desmentir su fakenews: "Los estudios de efectividad en el mundo con todas las vacunas que están en Argentina son contundentes en términos de efectividad y no solo con las variantes originales del virus, sino con las que vinieron posteriormente".

"Desde el punto de vista sanitario, esa afirmación es verdaderamente errónea. Es bastante evidente y hay publicaciones en las grandes revistas científicas del mundo, no solamente de la fase 3, sino que hay una enorme cantidad de lo que se llama ‘trabajos en el terreno o en el mundo real’, que evalúan la eficacia de las vacunas”, explicaba el funcionario sobre los estudios de efectividad.

En esta línea, Quirós remarcó que “las evidencias” de la protección de todas las vacunas que se aplican en el país “son contundentes” no solamente con las variantes originales del virus sino con las que vinieron posteriormente.

“Se evaluó la experiencia de las primeras 800.000 personas vacunadas en el distrito y demostramos con total claridad que quienes contaban con el esquema completo de Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm descendieron su riesgo de tener una enfermedad grave y mortal en más del 90 por ciento”, afirmaba sobre el estudio de efectividad de las vacunas que se hizo a nivel local.