Milei se metió en la interna de Juntos: la respuesta a Alberto Fernández que lo acerca más a Macri

Alberto Fernández habló en el acto en Plaza de Mayo y allí hizo referencia al acuerdo que lanzó para la oposición. El libertario se metió directo en la interna y criticó a Vidal y Larreta.

Durante el acto del Día de la Militancia, el presidente Alberto Fernández hizo un fuerte comentario sobre el representante libertario Javier Milei. Enojado, el representante de "Avanza Libertad" le respondió y se mostró más cerca de Mauricio Macri. Con su forma antidiálogo y con voluntad de oponerse a acuerdos para establecer políticas de Estado, se metió así en la feroz interna que se vive dentro del espacio de Juntos y se aceró al sector de los "duros".

Alberto Fernández habló en el acto en Plaza de Mayo y allí hizo referencia al acuerdo que lanzó para la oposición. En su alocución, el presidente aseguró: "Si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tiene, que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado. Nada tenemos que hablar con ellos". Bajo esta misma idea, el Presidente aseguró que si Mauricio Macri "no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios".

Rápidamente, el primero que salió a contestarle fue Javier Milei que, a través de sus redes sociales, agregó: "Además de que hacés gala de ignorar que es ser liberal, te cuento que no participo de diálogos entre miembros de la casta, que solo sirven para cagar a la gente. Vos y Máximo estarán más cómodos pactando con Larreta, Vidal y los radicales". Con este mismo comentario, el líder de Avanza Libertad no nombró a Mauricio Macri y se acercó al ex presidente diferenciándolo de María Eugenia Vidal y del radicalismo.

El economista liberal volvió a generar escándalo al querer explicar por qué dijo que el exmandatario no es casta política, uno de sus términos más utilizados después de falacia. Para seguir alimentando la interna de Juntos por el Cambio, luego de que María Eugenia Vidal marque la diferencia y aclare que "hoy Milei no es parte de Juntos por el Cambio, está presentándose por otra parte que no tiene nada que ver", el libertario sigue dejando en claro que tiene más similitudes que diferencias.

Tras revelar que habló tres semanas antes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias sobre economía, intentó explicar de una manera insólita por qué dijo que Macri no era casta política: “Yo señalé cómo entiendo el orden político. La política les debe a los argentinos un reordenamiento en términos ideológicos, por un lado están colectivistas y los liberales. Los que defienden la libertad”, indicó Milei.