Las provincias sin casos que le están ganando al coronavirus

Según los reportes oficiales, siete provincias argentinas no tienen ningún caso de coronavirus hace al menos dos semanas. A días de una nueva extensión de la cuarentena las provincias de La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Chubut y Jujuy no registran ningún infectado en los pasados quince días. A esos distritos se suman Formosa y Catamarca que desde el inicio de la pandemia no tuvieron ningún caso de coronavirus entre sus habitantes.

El gobierno nacional podría anunciar en los próximos días una nueva extensión del aislamiento hasta el 8 de junio. En ese marco, las provincias sin casos reportados mantienen un protocolo de aislamiento con diversos niveles de alcance.

El distrito que se atrevió a flexibilizar más la cuarentena fue La Pampa: permitió desde el fin de semana los encuentros familiares. Pero con precaución: el gobernador Sergio Ziliotto advirtió que la provincia "está rodeada" por zonas con circulación del virus, sobre todo Córdoba que debió dar marcha atrás con la apertura del aislamiento.

En Jujuy, por su parte, Gerardo Morales apuesta a comenzar a darle impulso al turismo y anunció la reapertura de los gimnasios.

Santa Cruz, en tanto, flexibilizó las salidas recreativas lo mismo que San Luis. En todos los distritos con poca circulación del virus se flexibilizaron las actividades comerciales y la vuelta a la actividad de profesionales.

“Quiero transmitirles optimismo por lo que estamos pensando en las reuniones familiares y con amigos y el deporte, pero de a poco. Estamos hablando con todos los intendentes para que nos ayuden. No podemos provocar a la suerte ni al destino y debemos seguir cuidando a todo el pueblo de San Luis", dijo hace unos días le gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá.