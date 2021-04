El ministro de Salud porteño Fernán Quirós, confirmó el pedido que le realizó al Ministerio de Salud nacional para que le envíen respiradores, ya que los que tenía la Ciudad de reserva fueron dados en "comodato o préstamo" al sector privado que se encuentra en una situación crítica. No obstante, el funcionario le bajó el tono al pedido al subrayar que "fue una reunión operativa". Así, el funcionario reconoció el severo problema que tiene la Capital Federal por la segunda ola, pese a lo cual se niega a endurecer las restricciones para frenarlo.

En conferencia de prensa, el funcionario fue consultado por la nota que se filtró en la que el Ministerio de Salud de Ciudad pide respiradores a Nación, en el marco de un colapso del sistema sanitario y la insistencia del Gobierno porteño de no suspender la presencialidad a pesar del riesgo que eso significa, a lo cual Quirós confirmo el pedido, pero lo minimizó.

"No hay que generar tensión en la ciudadanía que es innecesaria", arrancó y aclaró: "Fue una reunión absolutamente operativa entre los Ministerios de Salud porque le hemos entregado en calidad de préstamo y comodato cerca de 50 respiradores, que es nuestra reserva, siempre tenemos alrededor de 60 respiradores de reserva, y se los hemos entregado al sector privado. Por lo tanto le hemos pedido al ministerio de Salud de la Nación en una reunión informal, si nos podían reponer esa cantidad".

Apuntó que "se entregó estos respiradores para colaborar como se viene haciendo con el sector privado" y manifestó: "Nosotros los ayudamos en todas las formas posible, por eso, hemos prestado la reserva de respiradores para que aumenten la capacidad de respuesta".

En tanto, Quirós admitió que "la situación de la pandemia en la ciudad está muy difícil" y advirtió que "han tenido una aceleración muy rápida de la curva de contagios". A pesar de este panorama, el titular de Salud reiteró la postura del Gobierno porteño de no suspender las clases presenciales para que baje la circulación y así no saturar más al sistema de salud al asegurar que "en la escuela no se producen, por eso se mantienen las clases presenciales". Además, replicó que "no es un debate que porque hay muchos casos no se va a la escuela, la falta de presencialidad genera un daño enorme".

"Tenemos que hacer el esfuerzo máximo en estas 2 o 3 semanas de evitar las reuniones sociales y familiares en lugares cerrados", pidió el ministro de Salud.

Asimismo, Quirós sostuvo que "toda medida genera un daño, por eso, hay que equiparar el daño con el beneficio que se se busca y no es claro el beneficio suspendiendo la presencialidad porque dentro de la escuela no existe riesgo de contagio", por el contrario, instó a "aumentar el cuidado y seguridad de los niños en esa presencialidad".

El pedido del ministro se realizó el domingo, horas antes de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirme que continuaban las clases presenciales. Cuando se conoció la noticia, la ex funcionaria macrista Florencia Arrieto, negó esa información: "Esto es mentira. Gravísimo que un Ministro mienta con algo tan delicado". Ahora quedó confirmado por Quirós, quien además aseguró que el sector privado tiene una ocupación de camas del 90%.