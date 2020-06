El "Cuervo" Larroque, tras la suba de casos: "El origen de los contagios fue la Ciudad"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, dio detalles de la situación en el Barrio San Jorge de Tigre y defendió el aislamiento obligatorio como política para frenar los contagios de coronavirus, en momentos en los que los casos diarios superaron los 1000 y la cantidad de muertos supera las dos decenas.

En declaraciones a El Destape Radio, el "Cuervo" destacó que "la cuarentena estricta es lo único que hasta ahora se mostró eficaz y nosotros estamos entrando a la peor etapa", y agregó: “El aislamiento es lo único efectivo pero tiene un costado negativo que es lo que está vinculado a lo económico, laboral y psicológico. No es la panacea". "No queremos llegar a momentos donde se discuta a quienes se asiste y a quienes no", sostuvo el funcionario.

Por su parte, el ministro y referente de La Cámpora se refirió a las diferencias con la Ciudad de Buenos Aires respecto a la liberalización de actividades, con especial foco a los permisos para salir a correr: "No es momento de repartir culpas pero sí llamarnos la atención y actuar de manera coordinada". "La ciudad basa su mirada priorizando el humor del porteño y no es momento para ese tipo de análisis para tomar decisiones, en el AMBA hay que actuar de manera coordinada".

Por último destacó que "por más que quieran jugar a la comunicación, el origen de los contagios fue en la ciudad. No es cuestión de echar culpas, es así".

Qué pasa en el Barrio San Jorge de Tigre

Respecto de la situación en el barrio ubicado en la zona norte del conurbano bonaerense, Larroque destacó: "Tenemos una tasa de positividad del 50% en Tigre, pero el dato positivo es que ayer ya bajó al 28%. No podemos descansar en la mejora de los datos en Tigre porque puede haber un rebrote.

"Tenemos 153 contactos estrechos en Tigre. Estamos haciendo un aislamiento focalizado. Les pedimos que traten de no salir del barrio, mientras les pedimos que no salgan les resolvemos las cosas que necesiten, como medicamentos, alimentos y garrafas".