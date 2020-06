Crisis económica: Gobierno bonaerense reconoce que su situación es "la más difícil de todas"

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, advirtió sobre la crítica situación económica y laboral que atraviesa la Provincia por la pandemia de coronavirus y apuntó a que las pequeñas y medianas empresas “tal vez puedan aguantar un mes, pero luego es más complicado”. Además, denunció que hay empresas que “se aprovechan para incluirse" en los ATP a pesar de que pueden afrontar el pago de los sueldos.

“En AMBA aún no hay actividad en muchos rubros y en otros abiertos no tienen el nivel de demanda que tendrían en otro momento. La situación en nuestra provincia es la más difícil de todas y estamos haciendo todo lo posible para que no se pierda”, aseveró la funcionaria provincial en diálogo con El Destape Radio y subrayó que “la situación es más difícil a medida que pasa el tiempo. Una Pyme tal vez puede aguantar un mes pero luego es más complicado”.

En ese sentido, indicó que “aquellos municipios que tienen toda su actividad vinculada al agro llegaron con un poco más de espalda que el Conurbano, que es más industrial y consumointernista” y aclaró que “no se está creando empleo pero no hay una ola de despidos como hubo en años previos”.

“Hay que apostar a la construcción a medida que vayamos pudiendo abrir la cuarentena”, instó.

Asimismo, Ruiz Malec subrayó: "Nosotros no tenemos ningún programa de transferencia de ingresos a empresas, eso lo tramita Nación” y explicó que “los sectores que están cerrados obviamente están con un problema mayor”. “Recibimos un montón de pedidos para homologar acuerdos en empresas pero les pedimos que nos envíen toda la documentación”, planteó.

En ese punto, sostuvo que “es muy difícil gestionar programas como el ATP y el IFE. Obviamente hecha la ley hecha la trampa y hay empresas que se aprovechan para incluirse” y remarcó que “no se puede ver empresa por empresa y balance por balance, era un programa generalizado”.

“Las políticas públicas universales son complejas de diseñar. Prefiero incluir mal a alguien que dejar afuera a alguien que lo necesitaba”, sentenció.