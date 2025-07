De la Sota apuntó contra Milei y aseguró que sus políticas "le hacen daño a los cordobeses"

En medio de la crisis económica desatada por el Gobierno nacional en todo el país, la diputada por Encuentro Federal Natalia de la Sota aseguró que las políticas del presidente Javier Milei "le hacen daño a Córdoba y a los cordobeses”. De la Sota remarcó que la administración libertaria lleva adelante una "lógica de la crueldad", basada en el "sálvese quien pueda".

La diputada cordobesa remarcó la ausencia de un proyecto de desarrollo productivo por parte del Ejecutivo. “Nunca hemos escuchado la palabra industria, producción, generación de empleo, desarrollo. Imaginate lo que es para Córdoba esta ausencia de un plan estratégico para la industria, las pymes”, indicó. Y agregó: “No se escapa de la lógica que planteó Javier Milei: un proyecto de sociedad del 20% adentro y el resto que se las arregle como pueda”.

“Ni hablar de la discapacidad, de los enfermos oncológicos que no reciben sus medicamentos, ni de las universidades desfinanciadas. Han renunciado 10 mil docentes en nuestras universidades”, señaló en declaraciones para Radio 10 sobre aquellos que sufren el plan motosierra libertario y los efectos del ajuste.

Consultada sobre el respaldo que el Presidente obtuvo en Córdoba en las últimas elecciones, la diputada se mostró respetuosa del voto popular, pero planteó un cambio de percepción en la ciudadanía: “Creo que de a poco la gente empieza a darse cuenta. Entiendo a quienes genuinamente tuvieron expectativas en este proyecto, pero este modelo no los contiene, no los cuida, no los abraza”.

En tanto, también cargó contra el diputado José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por la falta de tratamiento de temas urgentes. “Tuvimos que juntarnos en la sesión para pedir que traten los temas que a la sociedad le están haciendo tanto daño hoy: fundamentalmente el financiamiento universitario y el tema del Garrahan”, explicó.

Además, cuestionó la parálisis en el Congreso y denunció el desinterés por parte del oficialismo: “Tener que emplazar a un presidente de comisión para que haga su trabajo como corresponde habla de lo que este Gobierno está haciendo, y viene haciendo desde hace un año y medio, lamentablemente”.

Días atrás, la legisladora dejó en claro que buscará retener su banca en la Cámara de Diputados en las elecciones de octubre y, de esta manera, continuar con el rol opositor que eligió desarrollar desde que LLA llegó al poder: “Yo quiero ser candidata para representar mucho en Córdoba, una gran parte de la sociedad que no acompaña y que mira con recelo y que no convalida las políticas de Javier Milei”. Además, señaló que quiere “estar en el Congreso para poner límite como siente que lo ha puesto, más allá de los vetos”.

El intendente de Córdoba cargó contra Milei: "Desaparecer a los municipios”

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, aseguró que el Ejecutivo nacional "no aporta ni un peso” en cuanto a recursos y la cantidad de personas en situación de calle "se ha triplicado" desde la asunción libertaria.

Passerini sostuvo que la política fiscal del Ejecutivo busca deliberadamente “desaparecer a los municipios” para concentrar poder en Buenos Aires. “El Estado nacional es muy federal para recaudar, pero muy unitario para distribuir. Hay cero federalismo”, se quejó. Y añadió que, mientras Nación incrementa la "presión sobre los recursos", los municipios deben afrontar en soledad el costo de salud, educación y asistencia social.

En ese sentido, señaló la provincia que gobierna Martín Llaryora atraviesa "una recesión total". “Estamos en un contexto muy atípico. La situación de los argentinos está muy complicada. Hay decisiones del Gobierno que perjudican a los argentinos”, dijo el jefe comunal.

Además, se refirió a la presión tributaria que enfrentan las empresas: “Se está instalando un discurso que busca demonizar al Estado. Pero la tasa municipal representa menos del 2% del valor del combustible, mientras que el 30% se lo queda Nación y no vuelve”, apuntó en declaraciones para el medio La Voz.