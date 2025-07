El intendente de Córdoba cargó contra el Gobierno de Milei: "Desaparecer a los municipios”

En medio de la crisis económica desatada por las medidas del presidente Javier Milei y su plan motosierra, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, aseguró que el Gobierno nacional "no aporta ni un peso” en cuanto a recursos y la cantidad de personas en situación de calle "se ha triplicado" desde la asunción libertaria.

Passerini sostuvo que la política fiscal del Ejecutivo busca deliberadamente “desaparecer a los municipios” para concentrar poder en Buenos Aires. “El Estado nacional es muy federal para recaudar, pero muy unitario para distribuir. Hay cero federalismo”, se quejó. Y agregó que mientras Nación incrementa la "presión sobre los recursos", los municipios deben afrontar en soledad el costo de salud, educación y asistencia social.

En ese sentido, señaló la provincia que gobierna Martín Llaryora atraviesa "una recesión total". “Estamos en un contexto muy atípico. La situación de los argentinos está muy complicada. Hay decisiones del Gobierno que perjudican a los argentinos”, dijo el jefe comunal.

Además, se refirió a la presión tributaria que enfrentan las empresas: “Se está instalando un discurso que busca demonizar al Estado. Pero la tasa municipal representa menos del 2% del valor del combustible, mientras que el 30% se lo queda Nación y no vuelve”, apuntó en declaraciones para el medio La Voz.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en el Gran Córdoba la pobreza terminó en 35,5% y la indigencia en 8,6% en el segundo semestres de 2024. A pesar de las divergencias estadísticas que cuestionan la medición oficial, las cifras expresan una caída del 3,7% respecto al primer semestre del año pasado. Sin embargo, los cordobeses sufren las consecuencias del plan motosierra y el recorte de recursos.

Llaryora enviará un proyecto para bajar Ingresos Brutos e incentivar inversiones en Córdoba

Durante la presentación del Balance de la Economía Argentina 2024-2025 en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el gobernador Llaryora anunció una reducción de 5% a la tasa de Ingresos Brutos a inversiones en determinadas zonas de la provincia, con el objetivo de impulsar la actividad económica y el empleo.

Luego de la medida establecida por el Ejecutivo nacional de restituir los derechos de exportación a los niveles previos para los principales cultivos agrícolas a partir del 1° de julio, el mandatario cordobés lanzó un mensaje a través de sus redes sociales y aseguró que "esta decisión resulta profundamente regresiva y perjudicial para el desarrollo productivo de la Argentina", ya que "asfixia al agro en un momento crítico" que atraviesa el país. Este lunes, el cordobés volvió a alzar la voz. “No me pidan que no me exprese contra las retenciones que ahora vuelven a aumentar”, reprochó y estimó la cifra de esa presión impositiva en unos “40 mil millones de dólares”.

Llaryora también defendió el rol del Estado provincial como garante de la contención social: “El Gobierno de Córdoba ayuda a sostener la paz social”, dijo, en alusión a políticas como el Paicor, el incentivo docente y la obra pública. Al referirse al contexto actual, lo calificó como “un momento difícil”, donde la baja en la actividad “pega en el desempleo y en la recaudación”.

Luego, anunció ante los empresarios que bajará este impuesto clave: “Hemos tomado una decisión: vamos a tomar una baja del 5% de Ingresos Brutos". Según explicó, el proyecto tendría un costo fiscal de U$S 100 millones, se enviará a la Legislatura en los próximos 30 días y el beneficio estará destinado a quienes inviertan con el objetivo de “generar más trabajo”.