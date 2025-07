Impuestos: Llaryora enviará un proyecto para bajar Ingresos Brutos e incentivar inversiones en Córdoba

Durante la presentación del Balance de la Economía Argentina 2024-2025 en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora reiteró sus críticas contra el Gobierno de Javier Milei y anunció una reducción de 5% a la tasa de Ingresos Brutos a inversiones en determinadas zonas de la provincia, con el objetivo de impulsar la actividad económica y el empleo.

Luego de la medida establecida por el Ejecutivo nacional de restituir los derechos de exportación a los niveles previos para los principales cultivos agrícolas a partir del 1° de julio, el mandatario cordobés lanzó un mensaje a través de sus redes sociales y aseguró que "esta decisión resulta profundamente regresiva y perjudicial para el desarrollo productivo de la Argentina", ya que "asfixia al agro en un momento crítico" que atraviesa el país. Este lunes, el cordobés volvió a alzar la voz. “No me pidan que no me exprese contra las retenciones que ahora vuelven a aumentar”, reprochó y estimó la cifra de esa presión impositiva en unos “40 mil millones de dólares”.

Llaryora también defendió el rol del Estado provincial como garante de la contención social: “El Gobierno de Córdoba ayuda a sostener la paz social”, dijo, en alusión a políticas como el Paicor, el incentivo docente y la obra pública. Al referirse al contexto actual, lo calificó como “un momento difícil”, donde la baja en la actividad “pega en el desempleo y en la recaudación”.

Luego, anunció ante los empresarios que bajará un impuesto clave: “Hemos tomado una decisión: vamos a tomar una baja del 5% de Ingresos Brutos". Según explicó, el proyecto tendría un costo fiscal de U$S 100 millones, se enviará a la Legislatura en los próximos 30 días y el beneficio estará destinado a quienes inviertan con el objetivo de “generar más trabajo”.

“Tenemos que ir reduciendo la presión tributaria y que esto vaya a inversiones", señaló. El noroeste y el extremo sur de la provincia son zonas que al Gobierno de Córdoba le interesa desarrollar, para lo cual presentará un régimen de incentivo, que estará acompañado de “un plan de infraestructura y de igualdad territorial”, que se aplicará a estas zonas.

Llaryora apuntó contra el Gobierno por la suba de retenciones: "Compromiso con el campo"

El Gobierno de Córdoba fijó su posición frente a los anuncios surgidos del decreto firmado por el presidente Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, donde especifican que se fijó una alícuota que para la soja irá del 26% al 33%, mientras que para el maíz y el sorgo pasará del 9,5% al 12%.

El mandatario cordobés afirmó que “subir las retenciones es volver a ponerle un freno al campo". De esta manera, el gobierno provincial reiteró su "rechazo a esta medida que vuelve a golpear al interior productivo y al sector más dinámico de la economía”. A su vez, exigió "medidas que acompañen a quienes producen, invierten y generan puestos de trabajo" ya que "Argentina crecerá con el campo, nunca sin el campo, y mucho menos en contra del campo”.

En ese marco, destacó que, a contramano de lo dispuesto por el Ejecutivo, su gestión provincial eliminó Ingresos Brutos a la producción, suprimió el Impuesto a la Mera Compra y destinó casi la totalidad de lo recaudado por el Inmobiliario Rural a obras y servicios para el sector. "Ratificamos nuestro compromiso con el campo y vamos a seguir trabajando hasta que las malditas retenciones sean definitivamente eliminadas", agregó el cordobés en su cuenta de X.