Kicillof: "La motosierra y destruir el Estado es lo contrario a lo que necesita el pueblo bonaerense"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, defendió las políticas tomadas en la provincia de Buenos Aires y criticó el ajuste de Javier Milei: "La motosierra y destruir el Estado es lo contrario a lo que necesita el pueblo bonaerense”, dijo. Además, en diálogo con El Destape Radio, remarcó que “producción y trabajo son dos palabras que nunca se le han escuchado a Milei, ni cuando era candidato ni como Presidente”. En tanto, subrayó que "Milei cree que la industria nacional hay que erradicarla."

Por otra parte, hizo referencia a la detención de la militante Alexia Abaigar. La Policía Federal la detuvo una semana atrás, por orden de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y a pedido del diputado libertario José Luis Espert, por la denuncia que realizó respecto del excremento que le tiraron en la puerta de su casa. En ese sentido, Kicillof aseguró que las detenciones contra militantes peronistas "forman parte de la misma persecución política que condenó a Cristina" y exigió "la inmediata liberación de todos los detenidos". "Hay un desenfreno autoritario que se combate, pero hay que frentarlo con el voto", dijo y agregó: "Hay un permanente intento de asociar al candidato Espert con determinadas cuestiones".

El fallo de YPF

Otro de los temas a los que hizo referencia el mandatario fue a la sentencia de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina transferir el 51% del paquete accionario de YPF a los demandantes del fallo por la nacionalización de la empresa. "Probablemente YPF haya sido una de las estatizaciones estratégicas más importantes del siglo", dijo, y pidió que se investigue al Presidente de la Nación. "El papel de Milei tiene que investigarse a fondo, como el caso de la criptoestafa, pero con mucha mas envergadura, hay que estudiar los vínculos y las reuniones que mantuvo por este tema".

El martes por la tarde el Gobernador realizó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. "Que el Presidente de la Nación les dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional. Milei pone en riesgo al interés nacional", subrayó en ese espacio el Gobernador.

El mandatario provincial consideró que el fallo de Preska fue un "disparate jurídico" y expresó: "Se convierte en una agresión a la soberanía argentina". "No tiene derecho una jueza de Nueva York a decir que nuestra Constitución vale menos que un papelito votado por una asamblea de accionistas", siguió, antes de aclarar que el "Departamento de Justicia de Estados Unidos" aseguró que la jueza "no puede ir contra las acciones de YPF", ya que no puede "tomar bienes que son inmunes".