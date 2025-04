Córdoba: Llaryora creó un Fondo Federal de $100 mil millones para mantener la obra pública que frenó Milei

En una fuerte decisión política, el gobernador Martín Llaryora presentó el Fondo Federal Cordobés, que incrementa la participación de los municipios en la distribución de partidas coparticipables. De esta manera, la Provincia distribuirá 112.881 millones de pesos entre 427 municipios y comunas, y superará la cifra de 58 mil millones de pesos enviados durante 2024.

Este monto está destinado a mantener la obra pública que realizan los gobiernos locales y, a la vez, ayudar a recuperar sus finanzas tras el bloqueo de fondos para obras del gobierno de Javier Milei: el año pasado, cerró con una caída real de la coparticipación del 9,8% a nivel interanual.

Los propios intendentes serán quienes definan qué obras ejecutar en cada localidad. Este convenio, firmado en noviembre del 2024, involucra dos ejes: la cancelación de deudas, por $13.131 millones, que las administraciones locales solventarán en 120 cuotas, y la creación del Fondo Federal Cordobés de $99.750 millones.

“Este acuerdo táctico-estratégico que los cordobeses venimos llevando adelante es el que nos muestra hoy una provincia que no para y que se distingue del resto porque no paramos las inversiones”, dijo Llaryora en el evento celebrado en el Centro de Convenciones de Ferial.

Esta medida resulta una herramienta para sumar adhesiones al cordobesismo, justo cuando comenzaron a delinearse los escenarios electorales en cada jurisdicción. Llaryora estuvo acompañado por el radical Marcos Ferrer (Río Tercero) y su par de Marcos Juárez, la macrista Sara Majorel. Ambas figuras mantienen su perfil opositor, pero cuando hay fondos de por medio están dispuestos a que esos límites se desdibujen en nombre de la gestión.

En ese sentido, el mandatario cordobés aseguró: “Acá hay intendentes de todos los partidos políticos; en Córdoba se puede pensar distinto, pero podemos trabajar juntos, buscar puntos de acuerdo, como en el día de hoy. Por eso es un hecho histórico, miren si Argentina podría mostrar un panorama así, claramente nos iría mucho mejor”.

En la misma línea, el Gobernador remarcó que Córdoba sigue sosteniendo la realización de obras estratégicas y cargó contra la administración de La Libertad Avanza (LLA): “Estamos convencidos de que hay que sostener la situación de equilibrio fiscal, la macroeconomía, pero que los números tienen que cerrar con la gente adentro”, lanzó.

El intendente de Córdoba pidió la renuncia de su gabinete por la crisis de recursos que impulsa Milei

El acuerdo no incluye a la Capital, por lo que no estuvo presente el intendente Daniel Passerini. El ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, no esquivó la consulta respecto del pedido masivo de renuncias a sus funcionarios: “Daniel comanda los destinos de la ciudad; él ha tomado una decisión sobre sus colaboradores, por lo que le corresponde a él hacer una evaluación y cómo sigue su gestión, que es exitosa. Daniel es un integrante importante de nuestra fuerza política y tiene todo nuestro apoyo”, dijo Calvo.

El intendente Passerini activó una reestructuración completa de la planta política que comenzó con un pedido masivo de renuncias abiertas a distintos funcionarios. La decisión fue impulsada por dos frentes. El primero, referido a una fuerte escasez de recursos debido al plan motosierra del presidente Javier Milei, que se basa en un recorte de la coparticipación nacional a todas las provincias del país

El segundo está relacionado con el desempeño de su administración, que ya se consumió poco más de un cuarto del tiempo de gestión sin poder mejorar la consideración entre los vecinos cordobeses. El intendente solicitó a secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores y responsables de entes descentralizados y empresas municipales que pusieran a disposición su dimisión.

Durante una reunión realizada en el Palacio 6 de Julio, el intendente expuso que la situación financiera del municipio es "delicada". El objetivo es achicar su administración al máximo e incrementar la eficiencia, recortando al menos el 30% de la planta política y quitando peso a las golpeadas arcas municipales. Entre esos recortes, habrá cierres de dependencias y aperturas de nuevas áreas para mejorar la gestión de distintas materias de alto interés para los vecinos.