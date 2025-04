Córdoba: sin recursos enviados por Milei para obra pública, la provincia sufre muertes por accidentes viales

En el marco del fin de semana largo, la provincia de Córdoba sufrió nuevas tragedias viales ocurridas en distintos puntos. El primer episodio tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes: por causas a establecer, un Renault Máster conducido por un hombre de 42 años y un Peugeot 307, dirigido por un sujeto de 38, chocaron, y el impacto provocó la muerte de este último sujeto.

El accidente ocurrió alrededor de las 4 am en El Arañado, a poco más de 160 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en el departamento de San Justo. Tras el choque, una unidad del servicio de emergencias llegó al lugar y confirmó el desenlace mortal del conductor del segundo rodado. En tanto, el primero fue trasladado a un centro médico.

El segundo siniestro vial ocurrió antes de las 6.30 de ese mismo viernes en la ciudad de Córdoba. Precisamente, en la esquina de Juan B. Justo y Jerónimo Luis de Cabrera del barrio Alta Córdoba.

Un Volkswagen Bora gris que iba a gran velocidad colisionó contra un Fiat Palio negro cuando llegó a la intersección de las mencionadas calles, según la información brindada por los testigos del sector.

Segundos posteriores, los ocupantes del vehículo de color negro se bajaron y escaparon a toda velocidad a pie. Mientras que, el conductor del otro rodado quedó en la zona esperando ayuda. Las autoridades investigan el hecho.

El suceso más reciente ocurrió en horas de la madrugada de este domingo, en el km. 110 de la ruta provincial 17, por causas que se tratan de establecer, tuvo lugar un choque de tránsito entre un Renault 19 y una motocicleta de baja cilindrada (150 c.c.).

El accidente tuvo lugar en cercanías a la localidad de La Puerta, departamento Río Primero. Un servicio de emergencias constató el deceso del motociclista y la Policía de Córdoba informó que están siendo investigadas las circunstancias que originaron el siniestro.

Córdoba: Llaryora carga contra Milei por el recorte de recursos para la obra pública

Hace poco más de un mes, durante el acto de presentación de la licitación para finalizar la autopista de la Ruta Nacional N.º 19, el gobernador martin apuntó contra el presidente Javier Milei por los accidentes viales y las muertes que se producen como consecuencia del nulo mantenimiento de las rutas. "Hoy estamos aquí todos juntos, en un día histórico para Córdoba, Santa Fe y el Mercosur; con la única intención de salvar vidas y generar progreso; de convertir la ruta de la muerte por la falta de infraestructura, en la ruta de la vida del progreso", afirmó.

"Este modelo nos lleva al progreso y a una distinción clara entre los dos modelos que hace años la Argentina discute, y que Juan Schiaretti lo conceptualiza con tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. No estamos en los polos. El mercado no va a resolver las cosas donde no haya un negocio", agregó.

El Gobierno nacional ejecuta su plan motosierra a partir de la licuación de las transferencias de recursos, que presentaron caídas reales de hasta el 90%. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias de capital tuvieron una caída en términos reales del 78% entre enero y noviembre de 2024, “debido a la menor asistencia financiera a las provincias y municipios y las menores erogaciones en obras por parte de la Dirección Nacional de Vialidad”.

En tanto, Llaryora se diferencia de las políticas del Gobierno nacional y remarca que es necesario "convertir" la "ruta de la muerte" en la "ruta de la vida y del progreso". En otra crítica hacia el jefe de Estado, el mandatario cordobés afirmó: "Estamos tan mal que tenemos que rediscutir lo obvio: la infraestructura está relacionada directamente con el desarrollo. La infraestructura también son los desagües. Sin infraestructura no existe crecimiento, no existe el progreso, sin infraestructura sólo queda la pobreza".