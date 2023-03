Agustín Rossi presentará su primer informe de gestión en el Congreso a fines de marzo

El jefe de Gabinete Agustín Rossi asistirá al Congreso el 29 de marzo -último miércoles del mes- para presentar por primera vez desde que asumió al cargo el informe de gestión de su área. Ya presentó la carta formal para asistir al recinto y mostró el compromiso de presentarse ante ambas cámaras con regularidad.

"Ingresamos la nota a la Cámara de Diputados para ponernos a disposición en el mes de marzo para ir y así, en abril, iré al senado y así sucesivamente", aseguró Rossi, el pasado jueves a NA.

Rossi aseguró: "Poner la impronta personal en la gestión para tratar de ir resolviendo los problemas que vayan surgiendo y que las cosas se resuelvan de la mejor manera posible. No quiero ser recordado como el jefe de Gabinete que hizo tal cosa, sino que voy a tratar de cumplir con las responsabilidades".

Por otro lado, Rossi reafirmó el "compromiso inclaudicable" del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y, al referirse a la situación en la ciudad de Rosario, sostuvo que desde el Ejecutivo tomarán "todas las decisiones que haya que tomar para que el delito vaya retrocediendo".

Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10, en las que indicó que, por ese motivo, el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de "reforzar la presencia de efectivos federales en la zona". "Los rosarinos necesitaban escuchar las palabras de Alberto Fernández frente a lo que sucede en la ciudad. El Presidente reafirmó nuestro compromiso inclaudicable en la lucha contra el narcotráfico. Vamos a tomar todas las decisiones que haya que tomar para que el delito vaya retrocediendo", indicó Rossi.

En ese marco, el funcionario destacó el envío de 400 efectivos de las fuerzas federales, que fueron puestos en operaciones por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en el marco de una batería de medidas destinadas a reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La ola de violencia narco en Rosario recrudeció la semana pasada con el ataque a un supermercado perteneciente a la familia política del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, y el asesinato de Máximo Jerez, un niño de 11 años que recibió un disparo en la espalda y falleció en la madrugada del domingo.

El niño participaba junto a sus tres primos -que permanecen internados-, de un festejo de cumpleaños en la vereda de un kiosco en el barrio Los Pumitas, la zona más humilde del barrio Empalme Graneros, en el noroeste de Rosario.

El jefe de Gabinete sostuvo que el Gobierno debe actuar "mancomunadamente con la justicia" y en coordinación con "los distintos poderes para dar la mejor respuesta y llevarle tranquilidad a los rosarinos".

"Independientemente de que las comunicaciones son difíciles desde la cárcel, se hacen, por eso tenemos que ser más rigurosos y hacer los controles correspondientes, estamos trabajando en eso", finalizó.

Rossi se bajó

En otro orden, este miércoles Rossi sorprendió y afirmó que no será candidato a presidente. No voy a ser candidato", afirmó el jefe de ministros, quien respondió así en C5N a una pregunta sobre una posible PASO contra Cristina Kirchner. "Yo no voy a ser candidato así que no tengo esa problemática. En todo caso los problemas los tendrán quienes sean candidatos y tengan que competir contra ella", contestó.

Sobre las internas que quiere un sector del Frente de Todos, expresó Rossi: "Es un escenario competir contra Cristina que se puede dar". Aunque luego aclaró: "Cuando yo fui precandidato a presidente en 2018 decía que iba a ser candidato si Cristina no iba a ser candidata. Resigné eso cuando fue Cristina como compañera de Alberto".

Sobre un posible nombre para 2023, Rossi resumió: "No hay que generar un candidato que no sintetiza al frente. Tiene que ser alguien que sintetice al frente". Y advirtió: "No hay que intentar anticipar las dinámicas que va a internar tener nuestro espacio".