Es probable que el Gobierno esté en camino a conseguir la aprobación de la ley que suspenderá las PASO por un año, aunque resta saber quiénes serán en esta ocasión los que aporten los apoyos para llegar a los 129 votos. Es por ello que bloques opositores se reunirán este lunes, en la previa del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Presupuesto y a sólo tres días de la fecha en la que el oficialismo aspira a sesionar. "Aunque todo indica que el proyecto se va a aprobar con o sin nosotros", analizó un diputado de Unión por la Patria (UP) a El Destape.

UP es uno de los bloques junto a Democracia para Siempre (radicales escindidos) y Encuentro Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto, que podrían brindar un respaldo fundamental. Si bien desde el bloque que preside Germán Martínez enfatizan que aún no está todo cerrado y ponen fichas en la discusión interna de este lunes, sí admitieron que hay posiciones divididas. Si un grupo vota a favor del proyecto oficialista sería porque responden a acuerdos con sus gobernadores, aclararon. En las provincias donde las PASO fueron derogadas, los mandatarios provinciales no quieren que la instancia de las primarias nacionales habilite la presencia de candidatos de sectores aliados (como el Frente Patria Grande de Juan Grabois) que vayan a armar listas.

Ante la consulta a una fuente de UP sobre si ese quiebre en la principal bancada opositora alteraría los ánimos en el peronismo, el legislador describió: "El bloque ya es un conjunto de miradas sueltas". Lo cierto es que de concretarse una votación dividida, sería la primera vez que diputados de esa bancada apoyan masivamente una ley del gobierno de Milei. ¿Por qué tomarían esta decisión? Podrían negociar la exclusión del temario de sesiones extraordinarias de Ficha Limpia, una iniciativa en la que ven como destinataria a la ex presidenta y actual titular del PJ nacional, Cristina Kirchner.

Además, buena parte de los que podrían acompañar la suspensión de las primarias pertenecen al Frente Renovador. Desde ese partido sostienen que su posición sobre el tema es la misma desde 2013. "Apoyamos la suspensión cuando no haya internas partidarias", explicó un diputado massista.

Otro bloque en el que el Gobierno tiene expectativas es el de Democracia para Siempre, que junta un total de 12 legisladores y que estuvieron presentes en la reunión que convocó la semana pasada el presidente de cuerpo, Martín Menem, con diputados "dialoguistas". Ahí fue cuando el Gobierno tomó nota de que sólo tiene respaldo para suspender las PASO, no eliminarlas, y que el proyecto de reforma política deberá esperar. El bloque que preside Pablo Juliano estaría más cerca de acompañar con cerca de diez bancas. Este cambio también "sorprendió" a la bancada oficial de la UCR porque venían ejerciendo un antimileísmo acérrimo.

El Gobierno y los "dialoguistas" reunidos para discutir la suspensión de las PASO

Estos cambios que florecieron con el año nuevo hacen que la UCR se corra de la posición "salvavidas" del Gobierno, un rol clave ya que sin su apoyo se hubiese quedado sin buena parte de los éxitos legislativos que cosechó en 2024. Por eso, desde el bloque que comanda Rodrigo de Loredo mirarán con atención los movimientos en el frente opositor para ver si hacen el esfuerzo de salir al rescate del proyecto o no.

De tener viento a favor, el Gobierno llevaría al recinto no solo la suspensión de las PASO, sino también la reforma del Código Procesal Penal sobre Juicio en Ausencia y de Reiterancia. Pero el solo hecho de suspender las primarias cambiaría todo el escenario al quitar la herramienta que organiza la oferta electoral y ordena las internas presentes en prácticamente todos los partidos. Las lapiceras de los jefes partidarios con asiento en Capital se volverán valiosas.