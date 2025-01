Con mucho retraso, el oficialismo convoca al Congreso este martes para empezar a debatir

Este martes se reúne por primera vez durante las extraordinarias el plenario de comisiones.

Después de múltiples reuniones entre el oficialismo y bloques "dialoguistas", el próximo martes se reunirá el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para comenzar a debatir la reforma electoral que el Gobierno incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias. Será la primera actividad oficial en el Congreso desde el comienzo de las extraordinarias del pasado 20 de enero.

La reunión del plenario será a las 14, en la sala del segundo piso del anexo C. Las comisiones que se juntarán serán la de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Justicia.

Si bien en el proyecto de ley el oficialismo buscaba eliminar para siempre la instancia de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de las elecciones, lo más probable es que se termine votando solamente la suspensión de las primarias de las legislativas de este año. Así se lo hicieron saber a La Libertad Avanza los bloques aliados que participaron de las reuniones, como la Unión Cívica Radical (UCR) o el PRO.

Los últimos dos martes representantes del oficialismo se reunieron con diputados de bloques "dialoguistas". Del encuentro de la última semana participaron los jefes de bloque de Democracia para Siempre (Pablo Juliano) y de Encuentro Federal (Miguel Ángel Pichetto), que no habían estado en el primero.

Echaron a Ramiro Marra de La Libertad Avanza por contradecir a Javier Milei

La Libertad Avanza confirmó el miércoles por la noche que echó del partido a Ramiro Marra "de manera irreversible", luego que el legislador haya "votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del presidente Javier Milei". De esta manera, Marra no será más parte del andamiaje partidario del presidente Javier Milei.

En un comunicado, el partido precisó: "LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del presidente Javier Milei". Por otro lado, en el comunicado sostuvieron: "Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean".

Un rato después, pasada la medianoche, el legislador porteño escribió un misteriosos mensaje en su cuenta de X. "Viva la lealtad, carajo. Viva la libertad, carajo", publicó Marra y, al menos hasta el martes a la tarde noche, no emitió otro comentario al respecto.