Pese a los obstáculos de JxC, el FdT buscará avanzar la semana próxima con el dictamen de Humedales

Ante el faltazo la oposición, se convocó a una nueva reunión para el próximo jueves buscando emitir dictamen favorable y, así, pase a recinto.

A pesar de los obstáculos y la ausencia de Juntos por el Cambio (JxC), un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados debatió este jueves el proyecto de Ley de Humedales y convocó a una reunión para emitir un dictamen favorable para dicha iniciativa de resguardo del medio ambiente para el próximo jueves. El 10 de noviembre, desde las 13, intentarán avanzar.

La reunión fue presidida por el presidente de la comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso (FdT) y su par de Presupuesto, Carlos Heller (FdT), ya que el titular de Agricultura, el radical Ricardo Buryaile (JxC), no asistió al cuestionar la convocatoria. "Luego de invitar a los gobernadores, tal como se había establecido, impulsé esta convocatoria. Sin embargo, Juntos por el Cambio decidió no reconocer la legitimidad del acuerdo realizado, y sólo se presentaron tres diputadas (las radicales Dayana Tavela, Soledad Carrizo y Dolores Martínez) de su fuerza política", manifestó el primero de ellos en sus redes sociales.

Ante los obstáculos señalados, Grosso agregó: "Por eso, decidimos a convocar a un nuevo plenario para el jueves 10 de Noviembre para lograr dictaminar. Queremos que el proyecto ingrese al recinto antes de que pierda estado parlamentario nuevamente". Y subrayó: "No hay más dilaciones, ni excusas. Quienes no quieren Ley de Humedales, tendrán que sincerarse. #LeyDeHumedalesYA".

Más allá de la nueva convocatoria para el próximo jueves, la realidad es que el fuerte rechazo de algunos gobernadores y el faltazo de diputadas y diputados de la oposición ponen en jaque la posibilidad de conseguir el dictamen y posteriormente, el envío del proyecto de ley para que sea tratado en el Congreso de la Nación. Por un lado, los mandatarios provinciales creen que la ley de humedales podría afectar a sus economías productivas; razón por la cual ninguno de ellos concurrió a la comisión para dar su posición.

Por el otro, diputadas y diputados de JxC decidieron no asistir tal como habían amenazado durante la jornada del miércoles, denunciando que la comisión no tenía validez por cuestiones reglamentarias. Así lo manifestó el radical Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura, en una nota. "No obstante, y a fin de continuar con el estudio de tan trascendente asunto, es que ofrezco -como hice oportunamente en la reunión de comisiones del día 22 de septiembre- continuar con la convocatoria a especialistas en la materia y proceder a citar a un nuevo plenario informativo para recibir, en primer término, a los gobernadores de las provincias involucradas", expresó.

Frente a la ausencia de Agricultura, no había posibilidad de avanzar en un dictamen y ahora, el problema pasan a ser los tiempos ya que a fin de noviembre finaliza el período ordinario de sesiones y quedan solo dos semanas para dictaminar. "Lo que hoy debería ser un plenario de comisiones para discutir y avanzar con una política de Estado, va a ser solo otra instancia de conversación", dijo con decepción la ministra bonaerense de Ambiente, Daniela Vilar.

En la misma línea, la diputada del interbloque Federal, Graciela Camaño, apuntó contra JxC y responsabilizó a los gobernadores por obstaculizar el tratamiento de una ley tan necesaria para el medioambiente. "Se debería verificar si está en condiciones de seguir presidiendo la comisión (Buryaile), porque se ha comportado como un patrón de estancia, olvidándose de que es elegido por el resto de los miembros de la comisión. Ejerce la presidencia para ordenarla, no para hacer lo que se le cante", disparó.

Más trabas a la Ley de Humedales

El proyecto de Humedales estaba listo para ser dictaminado el 29 de septiembre, tras el cuarto intermedio al que las comisiones habían pasado una semana antes. Sin embargo, y a pesar de las expectativas alrededor del tema, en la tarde del martes 27 de septiembre, la Cámara de Diputados -a instancia de la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios- resolvió suspender ese plenario de comisiones tras acceder a un pedido de varios gobernadores para ser escuchados en el marco del debate.

Con las firmas de los presidentes de los bloques: Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), se solicitó ese día que "se fije una nueva fecha" para la continuidad del debate "con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales".

Frente a esa determinación, gran parte del oficialismo, del interbloque Federal y la Izquierda mostraron su descontento ya que buscaban alcanzar finalmente el dictamen de mayoría. En contraparte, desde Juntos por el Cambio se inclinaban a propiciar un dictamen de minoría ya que no comparten el cronograma fijado por el oficialismo y mantienen diferencias con la propuesta del FdT. Ahora, también podría presentar su propia propuesta la bancada de derecha Avanza la Libertad, que lidera José Luis Espert.

Ese mismo martes en el cual se decidió suspender la comisión, especialistas convocados por el interbloque de Juntos por el Cambio plantearon en una reunión de la Comisión de Agricultura reparos a varios puntos del articulado del proyecto y coincidieron en señalar que la sanción de esta ley no traerá solución al problema de los incendios.