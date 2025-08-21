Nuevo aumento de senadores: en diciembre llegarán a cobrar 10,2 millones

Senado de la Nación.

Tras confirmar una nueva paritaria en el Senado de la Nación, los trabajadores de la Cámara alta incluyendo a los propios senadores tendrán un aumento del 1.3% en sus haberes a partir de diciembre. El cambio aplica también a los senadores luego de que quedaran enganchados a los aumentos del personal de planta. Una fuente de La Libertad Avanza recordó a este medio que algunos senadores de su espacio rechazaron el último aumento pero no se sabe qué decisión van a tomar ahora.

Se trata del primer aumento paritario en los recibos de los legisladores después de que, en abril de 2024, votaran a mano alzada y sin debate un aumento que incluyó una cláusula que dejó atada la actualización salarial del cuerpo a los acuerdos que cerraran los propios empleados legislativos. Para noviembre de este año, el valor del módulo pasará a $2.554,84, lo que llevará la dieta de los senadores a $10.216.000 millones de pesos en bruto.

Actualmente, los sueldos de los senadores superan por poco los 9 millones de pesos en bruto para aquellos que habían renunciado al último aumento en junio, y de 9.5 millones para quienes no lo hicieron. Solo la mitad del cuerpo presentó la renuncia correspondiente a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Villarruel dictó un decreto en el que invitaba a los legisladores a "adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas", después de haber quedado en el ojo de la tormenta por el silencio del cuerpo legislativo ante otra actualización salarial.

Victoria Villarruel impulsó el congelamiento de las dietas de los senadores.

Quiénes son los diputados que renunciaron al aumento de junio

Los senadores que renunciaron al aumento de junio fueron el senador Fernando Rejal (Unión por la Patria); Lucila Crexell (Las Provincias Unidas) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), en tanto el formoseño Francisco Paoltroni tiene su sueldo embargado por la provincia de Formosa. Del resto de los bloques fueron:

UCR : Maximiliano Abad; Pablo Blanco; Flavio Fama; Eduardo Galaretto; Martín Lousteau; Rodolfo Suárez; Mercedes Valenzuela; Eduardo Vischi; Víctor Zimmermann; Mariana Juri; Daniel Kroneberger; Carolina Losada y Stella Maris Olalla.

: Maximiliano Abad; Pablo Blanco; Flavio Fama; Eduardo Galaretto; Martín Lousteau; Rodolfo Suárez; Mercedes Valenzuela; Eduardo Vischi; Víctor Zimmermann; Mariana Juri; Daniel Kroneberger; Carolina Losada y Stella Maris Olalla. LLA: Bartolomé Abdala; Ivanna Arrascaeta; Ezequiel Atauche; Vilma Bedia; Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto.

Bartolomé Abdala; Ivanna Arrascaeta; Ezequiel Atauche; Vilma Bedia; Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto. PRO: Carmen Álvarez Rivero; Andrea Cristina; Alfredo De Angeli; Martín Goerling; Victoria Huala; Luis Juez; Guadalupe Tagliaferri y Beatriz Ávila.

Carmen Álvarez Rivero; Andrea Cristina; Alfredo De Angeli; Martín Goerling; Victoria Huala; Luis Juez; Guadalupe Tagliaferri y Beatriz Ávila. Las Provincias Unidas: Carlos Espínola; Juan Carlos Romero; Edith Terenzi y Alejandra Vigo.

Carlos Espínola; Juan Carlos Romero; Edith Terenzi y Alejandra Vigo. Frente de la Concordia: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. María Carambia (Por Santa Cruz)

Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. María Carambia (Por Santa Cruz) Por Santa Cruz: María Carambia.

María Carambia. Juntos Somos Río Negro: Mónica Silva.

Fuentes cercanas del senador Luis Juez confirmaron que, en marzo de este año, el senador presentó una nota a la Presidencia del Senado, también pidiendo que se congelen las dietas hasta el 31 de diciembre de 2025. "Por ahora no hay nada más que conversaciones informales entre algunos legisladores del bloque", dijeron en su momento desde el entorno del cordobés, cuando se consultó sobre conversaciones en la bancada amarilla sobre qué iban a hacer con el aumento salarial de los senadores.