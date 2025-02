LLA logró partir bloques en Diputados y se llevó la suspensión de las PASO

En la primera sesión extraordinaria del año, La Libertad Avanza (LLA) se llevó de Diputados la media sanción de la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que deberán ser ratificada por el Senado. Lo que más celebraron los representantes de Javier Milei en Diputados fue haber provocado la votación dividida en el bloque de Unión por la Patria y en otras bancadas, así como haber hecho uso de las conexiones con los gobernadores para ordenar a sus legisladores.

Euforia de LLA por la suspensión de las PASO

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Fue un hecho significativo, el peronismo votó de tres formas diferentes", señaló a El Destape una fuente parlamentaria aludiendo a la repercusión que tuvo la media sanción en el mileismo y que destacó la aprobación como un triunfo para el oficialismo. Según afirmó en el recinto la diputada nacional de LLA Emilia Orozco, el Estado gastó 45 mil millones de pesos en la última PASO.

En todo el tratamiento del expediente, LLA hizo usufructo de la línea directa con los enclaves "peluca" en Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical (UCR). Una voz de la bancada oficialista expresó su sorpresa sobre la división de votos del peronistas, ya que habían "hecho todo para que no haya dictamen"

"Siempre juegan los gobernadores", comentó una voz de LLA tras la media sanción. La sintonía entre la Casa Rosada y las provincias también fueron clave para mover voluntades en las comisiones y en el recinto. Cerca de las 17.30, antes de la sanción del proyecto, pasó por el palco del hemiciclo el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.

UP votó dividido la suspensión de las PASO: qué pasó

Según transmitieron fuentes que conocen la cocina de la bancada del peronismo, en el bloque se plantearon tres instancias: dictamen, quórum y votación. La primera la habían roto los santiagueños y catamarqueños, que habían presentado un dictamen de minoría, que terminaron facilitando las firmas necesarias para que el dictamen de mayoría vaya al recinto. Los legisladores que responden a los gobernadores Gerardo Zamora y Raúl Jalil terminaron acompañando la suspensión de las PASO.

Ante ese escenario, según se consignó, se dio libertad de acción. A la hora de la votación en el bloque, de los 92 presentes, 25 fueron afirmativos, 43 negativos y 24 abstenciones.

Poniéndole nombres: Máximo Kirchner y los diputados de La Cámpora fueron por la negativa, el jefe de bloque, Germán Martínez, por la abstención y el Frente Renovador por la afirmativa, en sintonía con la propuesta que su líder, Sergio Massa, le elevó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En el bloque hay quienes creen que todo salió a pedido del tigrense.

Con el filtro regional, los porteños, bonaerenses y santafesinos votaron divididos; pampeanos, riojanos y sanjuaninos por la abstención y entrerrianos por el rechazo.

"Hay que fortalecer el sistema democrático. Hago un llamado a la reflexión a fuerzas que se dicen republicanas, que cuando quisimos suspender las PASO del 2021 para no exponer a la población a la pandemia, ponían en duda que queríamos eliminarla", lanzó Carolina Gaillard de Entre Ríos.

"Es la provincialización de los PJ. Esto es una derrota de Cristina Kirchner", dijo un peronista, que da muestras de ser conducido por la ex presidenta. Otra voz de Unión por la Patria especuló que no habrá consecuencias en la vida interna del bloque y que consideró que no había gran vocación de defender las internas.

Suspensión de las PASO: divisiones en el dialoguismo

El radicalismo también se debatió en distintas posturas. Los principales promotores del voto en favor de la suspensión de las PASO fueron los "pelucas". A estos se plegó el grueso del bloque que comanda Rodrigo De Loredo.

Sin embargo, hubo disidencias en los votos. Por la negativa se expresaron Martín Tetaz y Fabio Quetglas y se abstuvieron Karina Banfi y Julio Cobos. "Va a ser una elección complicada para el partido", ya adelantó una voz del partido centenario en cuanto al escenario electoral, pero que consideró que derivará en acuerdos provinciales.

También el bloque antipeluca de Democracia para Siempre tuvo sus divisiones. Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Manuel Aguirre y Mariela Coletta votaron por la abstención, a diferencia del resto de sus compañeros que, en sintonía con el jefe de bancada, Pablo Juliano, acompañaron el expediente del oficialismo.

También Encuentro Federal se partió. “Las elecciones primarias provocaron fragilidad en el plano institucional y económico, especialmente cuando funciona en las elecciones presidenciales”, argumentó el jefe de la bancada, Miguel Ángel Pichetto, que se expresó por la positiva al igual que los diputados cordobeses, y Florencio Randazzo, que era ministro de interior cuando se sancionó la ley de las PASO.

Por la negativa se expresaron Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot y Ricardo López Murphy.

Suspensión de las PASO: aliados alineados y la izquierda en contra

"Todas las medidas que vota este Congreso son para la gente y para que la política deje de joder a la gente", lanzó, tras hostigar a la bancada del peronismo, la diputada de Creo Paula Omoedo, uno de los satélites de LLA, que tuvo a su cargo el cierre del debate. La tucumana finaliza su mandato este año.

El PRO alineó sus voluntades detrás del proyecto del oficialismo, ratificando su condición de aliado principal de LLA, en tiempos en los que se libra un tira y afloje entre Milei y Mauricio Macri para ver si los amarillos se acoplarán al espacio violeta o simplemente cambiarán de color.

La Coalición Cívica e Innovación Federal también acompañaron el expediente oficialista, mientras que el Frente de Izquierda y los Trabajadores ratificó su negativa.