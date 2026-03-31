Lemoine asumió en Juicio Político para cuidar a Milei de $Libra y el caso Adorni

La Libertad Avanza (LLA) continuó su despliegue de diputados leales en comisiones claves en la Cámara Baja para blindar al presidente Javier Milei y bloquear cualquier acción de la oposición, en medio de escándalos de corrupción como $Libra o del patrimonio atribuido al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Hoy se conformó la comisión de Juicio Político en la que fue electa la diputada Lilia Lemoine.

El jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, propuso en la reunión el nombre de Lemoine. A la hora de enumerar los fundamentos de la designación de la cosplayer, mileista de paladar negro, el cordobés sintetizó: "Los antecedentes son de público conocimiento".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La diputada Paula Penacca propuso como vicepresidente al jujeño Guillermo Snopek. Antes de esto, la porteña señaló, dirigiéndose a Lemoine: "El oficialismo la puso a usted, Presidenta, que no va a tener la misma criticidad que la diputada que habían nombrado anteriormente, para conducir esta comisión si fuera necesario evaluar alguna conducta del Presidente de la Nación".

En la conformación anterior de la Cámara, Marcela Pagano fue electa titular de la comisión de Juicio Político, aunque el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intentó desconocer la designación, a instancias de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La ex periodista afirmaba que tenía el aval de Milei, vía Oscar Zago, en ese entonces jefe de bloque del oficialismo. Tras este episodio, los dos dejaron LLA.

En la reunión, el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino, que tiene presentado un proyecto de juicio político contra Milei, advirtió al oficialismo: "Si ustedes intentar boicotear esta comisión, el recinto puede presentar un pedido de emplazamiento con mayoría simple".

"Hoy puede ser que no tengamos el número en el recinto. Pero su desgobierno, el de Javier Milei, los crecientes escándalos de corrupción, van a hacer que lo tengamos. Si recordamos la consigna electoral, Adorni es Milei. Si no le pide la renuncia, va a confirmar que es así. Por lo tanto, se va a confirmar que hay otro argumento más para avanzar en el juicio político contra el Presidente. Quizás muchos diputados que se impactaron por el resultado electoral coyuntural de las elecciones legislativas del año pasado, verán que no corresponde tener una actitud de complicidad política con estos escándalos de corrupción", señaló Marino.

También, Néstor Pitrola anunció que él y su compañera de bancada del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Romina Del Pla anunció que presentaron un pedido de juicio político contra Milei. "Creemos que tiene todos los números", sostuvo el diputado nacional, que enumeró entre los motivos del pedido de enjuiciamiento al caso $Libra, las revelaciones sobre Adorni y el respaldo a Estados Unidos en su ataque a Irán.

Como secretario Primero y Tercero quedaron los oficialistas Sebastián Pareja y Nicolás Emma. El primero responde a Karina Milei y el segundo es titular del Partido Libertario de la Ciudad de Buenos Aires. La secretaría Tercera quedó reservada para Unión por la Patria. La comisión se reunirá los martes a las 18.

Previo a esto, se eligieron las autoridades de la comisión de Libertad de Expresión, que en la conformación anterior de la Cámara de Diputados había estado pisada. En ese entonces, la titular había sido la salteña María Emilia Orozco.

Así las cosas, la comisión quedará en manos de LLA ya que el oficialismo propuso al diputado nacional Guillermo Montenegro."La libertad de expresión es algo muy importante que no le corresponde ni a un gobierno ni a un espacio político, sino a todos los argentinos", sostuvo el bonaerense.

Diputados: qué otras comisiones se conformaron

La Cámara de Diputados conformó hoy nueve comisiones que eligieron sus autoridades y pactarán días de reunión. Además de la de Juicio Político y Libertad de Expresión, LLA se quedó con Peticiones, Poderes y Reglamento y Comunicaciones e Informática, que quedaron en manos de Giselle Castelnuovo y Damián Arabia, respectivamente.

Unión por la Patria se quedó con las comisiones de Economías y Desarrollo Regional, Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico y Defensa al Consumidor, del Usuario y la Competencia, que presidirán Luis Basterra, Victoria Tolosa Paz y Hugo Yasky. Finalmente, la comisión de Minería será presidida por Fernanda Ávila del bloque Elijo Catamarca.