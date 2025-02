Ficha Limpia se trata en Diputados y LLA no tiene garantías de que se sancione

El proyecto de Ficha Limpia se tratará en la Cámara de Diputados el miércoles. Si bien el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) puede sentar a más de 129 legisladores en su banca, las diferencias en la redacción del proyecto de ley, los dictámenes de minoría y la postura del peronismo pueden derivar en modificaciones o la no sanción de la norma que prohibe las candidaturas a condenados por delitos de corrupción.

Ficha Limpia: cuándo se trata en Diputados

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El miércoles a las 10, está citada la sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación para el tratamiento del proyecto de ley de Ficha Limpia. El expediente viene con seis dictámenes. El oficialismo de LLA impulsa el de mayoría, que salió del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia con las firmas del PRO y del bloque satélite de Creo y con las disidencias de la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica e Innovación Federal.

Según consignó El Destape, en Casa Rosada dan por caído el proyecto. No obstante. fuentes parlamentarias señalaron que los representantes de Milei en la Cámara de Diputados son más optimistas. Para el quórum necesitan de se sienten los que firmaron, los que pusieron el gancho en disidencia, otros bloques satélites y alguno de los que presentaron los dictámenes de minoría.

La Coalición Cívica había objetado que el proyecto tenía que contener la "totalidad de los delitos dolosos". "Le estamos dando la potestad a los jueces de que sea o no candidato", había señalado la diputada Paula Oliveto, en relación a la supuesta cláusula anti proscripción. De todos modos, garantizó el acompañamiento de los "lilitos" en el recinto.

"Al Senado va a llegar un Frankenstein", bromearon desde una de las bancadas de la oposición, que no pusieron en duda el quórum, pero avizoró problemas en la redacción del articulado que podrían derivar, incluso, en que se caiga el proyecto.

Ficha Limpia: qué dice el proyecto

"Hay un viejo dicho que dice 'la tercera es la vencida'", había señalado en el plenario de comisiones la diputada del PRO Silvia Lospenatto. El partido amarillo había promovido el proyecto de Ficha Limpia el año pasado y su tramiento se cayó por falta de quórum, que incluyó faltazos de legisladores de LLA. Esto había generado suspicacias entre el espacio del ex presidente Mauricio Macri y el de Milei, en el marco de los tira y afloje parlamentarios y electorales.

Milei en persona se comunicó con Lospennato para prometerle un proyecto nuevo de Ficha Limpia. "Amplía y mejora el que teníamos en diciembre", se consoló la legisladora amarilla.

A diferencia del proyecto de diciembre, inhabilita a todos los agentes de la administración pública que estén implicados en delitos de corrupción. Además, se sumó el requisito de no tener una doble condena, en segunda instancia, siempre cuando esa condena sea antes del 31 de diciembre del año previo al que se realizasen las elecciones. Esta cláusula, cuya creación se le atribuye al ministro de Defensa, Luis Petri, por encargo de Milei, vendría a rechazar el argumento de que el proyecto sería proscriptivo.

Debate en el plenario de comisiones

Ficha limpia: cuáles son los otros dictámenes

El pedido de sesiones contó con la firma de diputados de bloques que presentaron sus dictámenes propios. Encuentro Federal planteó que la inhabilitación para ser candidato se extienda "desde que exista la segunda sentencia condenatoria del proceso, aunque la misma se encuentre recurrida y hasta su eventual revocación posterior o, en su caso, hasta el cumplimiento de la pena".

Los radicales de Democracia para Siempre se dividieron en dos dictámenes. El primero, firmado en las comisiones por el jefe de bloque, Pablo Juliano, y Fernando Carbajal, amplía la nómina de delitos a todos los que tienen penas de tres años, no se espera el doble conforme (condena en primer y segunda instancia) y propone que la inhabilitación para las candidaturas se caiga a los dos años de la única sentencia, a menos que se expida con doble conforme la Casación.

En ese caso, se extiende un año. Además, avisaron desde las inmediaciones de este bloque, rechazan la cláusula Petri.

En el caso del dictamen firmado por las diputadas de Evolución Carla Carrizo y Danya Tavela, éste propone que la inhabilitación no solo sea para cargos electivos, sino para funcionarios de los tres poderes. También exige que haya más denunciantes y que se acorten los casos judiciales, porque hay causas de corrupción que se extienden por varios años.

El último dictamen es el del Frente de Izquierda y los Trabajadores y propone el rechazo al proyecto de Ficha Limpia. "Sabemos para qué son usadas leyes como ésta. El caso testigo fue el de Brasil, donde el Poder Judicial tramitó una causa trucha contra Lula Da Silva, allanándole el camino a (Jair) Bolsonaro", advirtió en el plenario de comisiones el diputado Christian Castillo.

Ficha Limpia: qué hará Unión por la Patria

Unión por la Patria presentó el segundo dictamen del proyecto. El expediente del peronismo incluye una lista más amplia de delitos para la suspensión de candidaturas: delitos tributarios, cambiarios, aduaneros, contra el orden económico y financiero (lavado de activos), contra la integridad sexual, atentados contra la democracia y la seguridad nacional, trata de personas contrabando de estupefaciente, sustracción de menores, trata de personas o quienes sean partícipes de sociedades off shore.

"Nosotros estamos de acuerdo con la Ficha Limpia, lo que no estamos de acuerdo es en forzar los preceptos constitucionales de la presunción de inocencia, que se rompe con la sentencia firme", había sostenido en el plenario de comisiones la diputada massista Mónica Litza.

Pese a que la cláusula Petri vendría a subsanar la objeción de supuesta proscripción, el kirchnerismo sostiene que el proyecto de Ficha Limpia tiene por objetivo que la ex presidenta Cristina Kirchner no compita electoralmente. "Hay un olor a cacona de que Cristina gane", se burló en las comisiones el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade. Hipotéticamente, con este proyecto sancionado, la titular del Partido Justicialista nacional no podría ser candidata en este año electoral, aunque, de ordenarse su frente judicial, quizás podría serlo en las ejecutivas de 2027.

Fuentes de Unión por la Patria señalaron que en la reunión de bloque del martes terminarán de definir qué harán con el quórum. El peronismo viene de una sesión en la que se vio obligado a dar libertad de acción porque no había postura unificada sobre el proyecto de suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Como sea, de pasar, es casi un hecho que Unión por la Patria tiene más chances de frenarlo en el Senado.