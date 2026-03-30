Bullrich reflota un proyecto de falsas denuncias para intentar cambiar la agenda

En medio de semanas complicadas para el Gobierno y con una agenda atravesada por sus escándalos e internas, La Libertad Avanza en el Senado busca reinstalar la discusión sobre las falsas denuncias. Se trata de un proyecto de la radical Carolina Losada que aumenta las penas hacia los denunciantes de acusados absueltos por todo tipo de delitos y para los casos de crímenes sexuales hay agravamientos especiales. El texto ya fue discutido y obtuvo dictamen en varias oportunidades pero nunca llegó al recinto.

La jefa del bloque libertario Patricia Bullrich cree que es el momento adecuado de avanzar en el tema. Los promotores de la iniciativa consideran que tiene respaldo transversal en la sociedad y aparece como una buena oportunidad para confrontar con el movimiento feminista.

El martes de la semana próxima se realizará una actividad abierta en la Cámara Alta donde víctimas absueltas de falsas denuncias y sus familiares darán testimonio. “La frase ‘yo te creo hermana’ fue buena en un principio por el lugar desde el que veníamos. Ahora generó un debate sobre la presunción de inocencia”, aclaró la autora del proyecto.

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Se espera que esa misma semana se convoque a la comisión de asuntos penales para dictaminar el proyecto y llevarlo al recinto durante abril. El poroteo indica que se está cerca de la media sanción con votos confirmados del oficialismo, el pro y la unión cívica radical pero con provincialismos en duda.

“La mayoría de los casos son verdaderos. El tema es que la persona que denuncia falsamente está bastardeando la verdadera causa de la mujer golpeada, de los chicos abusados y está usando a su favor la nobleza de la ayuda a la víctima. Está transformándose en victimaria de otra persona”, explicó Losada.

En 2024 la discusión levantó vuelo y el propio ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona dió su apoyo al proyecto. “Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona se creo una concepción hipócrita de que la mujer no miente hermana tenés que denunciar y eso no siempre tiene que ser así. Gente en prisión por denuncias de casos de género, gente que se ha suicidado, destrucción de la familia, impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia. Desprestigio familiar, desprestigio social, pérdida laboral, entre otros efectos perjudiciales”, argumentó en la Cámara Alta.

Tiempo atrás declaraciones mediáticas en ese sentido de la diputada libertaria Lilia Lemoine también habían generado amplio repudio y repercusión. No existen cifras oficiales que le den magnitud al tema. “Hoy si hay una falsa denuncia termina en absolución”, aclaran los promotores del texto.

El proyecto de Losada propone prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a una persona en cualquier delito penal pero si se trata de una falsa denuncia por violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de tres a seis años de cárcel.