En autos, motos, bicicletas, con tapabocas y distancia social, miles de mujeres se movilizaron en distintas ciudades de la Argentina para decir que "es urgente" y "es ahora". La marea verde se convirtió en una caravana verde que, a horas de una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, exigieron en las calles el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo antes de que termine el 2020.

Aborto legal, seguro y gratuito. La consigna que sumó un "es urgente". El presidente Alberto Fernández no sólo se comprometió a enviar el proyecto - algo que por primera vez haría un Gobierno - al Congreso sino que dijo que es una cuestión de convicciones. La pandemia del coronavirus, sostuvieron desde el Gobierno, frenó muchas iniciativas entre las cuales está la interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, los funcionarios y funcionarias no descartan que pueda tratarse este año. Hace semanas, Dora Barrancos lanzó la noticia y dijo que el proyecto iba a ingresar a Diputados pero pasaron las semanas y no sucedió. En declaraciones a El Destape Radio, Vilma Ibarra dijo que el 2020 no estaba perdido y que el Gobierno quiere un proyecto que se apruebe, lo que demanda muchas negociaciones que la pandemia complica. Desde el Congreso, en tanto, no descartan un tratamiento en sesiones extraordinarias, durante diciembre.

Después de dos reuniones canceladas, el jueves Sergio Massa recibirá a militantes verdes a las 11 de la mañana y a las celestes a las tres de la tarde. Con ambas debatirán sobre los tiempos, posibilidades y urgencias de un debate que lleva años esperando una aprobación. En la víspera, las calles se llenaron de manifestantes por el aborto legal, seguro y gratuito.