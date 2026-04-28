Con $2.800 millones, el gobierno de Misiones lanza plan para aliviar el impacto de las tarifas eléctricas

En el marco de los constantes aumentos al servicio eléctrico por parte del Gobierno nacional, el Gobierno de Misiones destinó una inversión de 2.800 millones de pesos en las boletas de luz con el fin de aliviar el bolsillo de los hogares provinciales, con el fin de aceitar mecanismo de financiación.

La medida, vigente desde mayo en todo el territorio, alcanza a usuarios residenciales encuadrados en la categoría "casa habitación" que ya reciben subsidios nacionales. El beneficio se aplica de manera automática, sin necesidad de inscripción, y se refleja en la factura bajo el ítem “Financiación Gobierno Provincia de Misiones”.

"El sistema permite dividir parte del monto a pagar: una porción se abona en el vencimiento actual y el resto se difiere en dos cuotas iguales que se incorporan en las facturas de los meses siguientes", aseguró en diálogo con Canal 12 el representante de Energía de Misiones, Adrián Rivero, y remarcó que de este modo se busca reducir el impacto inmediato sobre los ingresos familiares.

Un instrumento frente al aumento de tarifas

La decisión provincial surge en un contexto marcado por modificaciones en la política energética nacional, particularmente la reducción de los niveles de consumo subsidiado. Esta situación provocó un incremento significativo en las boletas, especialmente en regiones con altas temperaturas y mayor demanda eléctrica.

Ante este escenario, el Gobierno misionero optó por diseñar una herramienta de corto plazo que permita distribuir el pago en el tiempo, además de evitar una sobrecarga en un único vencimiento. No se trata de una quita del costo, sino de una reprogramación que apunta a facilitar el cumplimiento.

Desde el Ejecutivo estimaron que el alcance de la medida incluye a aproximadamente 173.000 usuarios en toda la provincia, con un esfuerzo fiscal cercano a los 2.800 millones de pesos.

El impacto en la economía familiar

El aumento de las tarifas no solo se traduce en mayores montos a pagar, sino también en un deterioro de la capacidad de cumplimiento. En ese sentido, los datos de la distribuidora muestran un crecimiento en la morosidad: el nivel de facturas impagas pasó de un promedio histórico de entre el 8% y el 10% a cerca del 15% en febrero.

Este incremento refleja las dificultades que enfrentan los usuarios para sostener el pago regular del servicio en un contexto de inflación y pérdida del poder adquisitivo. Frente a esta situación, desde Energía de Misiones advirtieron que las deudas que superan los 30 días pueden derivar en la interrupción del suministro, por lo que recomendaron aprovechar el esquema de financiación vigente como una alternativa para evitar atrasos.

La implementación de este sistema también se vincula con decisiones adoptadas a nivel nacional en materia de subsidios. Entre ellas, la negativa a incluir el mes de marzo dentro del esquema de altas temperaturas, lo que habría permitido sostener un mayor nivel de consumo subsidiado.

Este mecanismo provincial se implementa con un carácter transitorio para atender la coyuntura actual, y funciona específicamente como una herramienta de alivio financiero mediante el diferimiento de los pagos. Es importante destacar que la medida no altera el precio de la energía ni establece nuevos subsidios, sino que se centra en ofrecer un respiro inmediato a los hogares al permitirles postergar una parte de sus obligaciones mensuales.

Hacia adelante, la sostenibilidad o posible extensión de este esquema dependerá directamente de la evolución de los cuadros tarifarios, el contexto económico general y los niveles de morosidad registrados. Mientras tanto, el objetivo central de la iniciativa es garantizar el acceso al servicio eléctrico y otorgar previsibilidad a las familias misioneras frente al incremento de los costos energéticos.