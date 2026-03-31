Torres firmó con Nación el pago de la deuda de Anses con Chubut por más de $48 mil millones

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó este martes con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, un acuerdo por el cual la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reconoce y se compromete a pagar una deuda de más de $48 mil millones con la caja previsional provincial.

La rúbrica se realizó en la sede del Ministerio de Capital Humano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y establece la transferencia de los fondos adeudados en concepto de financiamiento del sistema previsional de Chubut, un reclamo sostenido durante años.

El entendimiento se enmarca en las gestiones impulsadas por el gobierno provincial, junto con una demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento de esa obligación por parte del Estado nacional.

Torres calificó el acuerdo como “un acto de justicia” y sostuvo: “Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia”. El mandatario provincial señaló que el resultado responde a “un trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial”, y remarcó que desde el inicio de su gestión se impulsó el reclamo ante Nación.

Asimismo, afirmó que “durante años no se impulsó el reclamo como correspondía”, y destacó que la firma del acuerdo permitirá avanzar en una solución concreta para los beneficiarios del sistema previsional chubutense. “Estamos hablando de más de $48 mil millones que Nación le debía a Chubut, y que ahora van a volver a donde corresponden: a nuestra caja previsional”, expresó Torres, quien agregó que el logro pertenece a “todos los jubilados y centros de jubilados que sostuvieron este reclamo durante tanto tiempo”.

Finalmente, el gobernador sostuvo que “después de años en los que los jubilados de la provincia fueron olvidados por distintos gobiernos, hoy" empezó a "devolverles lo que siempre fue suyo”.