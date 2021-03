Sabina Frederic le respondió a Sergio Berni: "Es un problema de egos"

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, respondió a las críticas que lanzó su par bonaerense Sergio Berni minutos después de haber encontrado a M.B, la niña de 7 años, desaparecida el 15 de marzo. La funcionaria del Gobierno Nacional indicó que es "un problema de egos" y llamó a no "darle más trascendencia a este asunto".

Durante la mañana del jueves, Berni y el vicejefe de Gobierno de la Ciudad brindaron una conferencia de prensa después de que las fuerzas policiales hayan encontrado a M.B. Según trascendió, el propio Berni fue quien echó de la conferencia al Secretario de la seguridad de la Nación, Eduardo Villalba y, además, generó críticas muy duras contra la ministra al sostener que, desde ese organismo, los "dejaron solos". En ese sentido, añadió: "Su hipocresía e inoperancia le hacen muy mal a la provincia de Buenos Aires".

Después de que Berni haya atacado al segundo de la ministra, en una entrevista con el programa Pasaron Cosas, Frederic indicó: "Esto es una cosa más que no tiene trascendencia. Me parece que es un problema de ego, pero no de nuestro caso". En ese mismo sentido agregó: "Lo que a nosotros nos ocupa es lo que hacemos nosotros, con respecto a lo que haga el ministro, lo tendra que ocupar al Gobernador. No es un tema nuestro".

En ese sentido, sobre Villalba aseguró: "Fue a acompañar a las fiscales que trabajaban con M. Me parece que hay que poner en relieve y lo otro no suma". Por otro lado, Frederic buscó alejarse de los personalismos y aseguró: "Me parece que nadie, en particular, tiene méritos. Hay un compromiso de muchos". En ese sentido, sobre la aparición de M, de 7 años, la ministra de Seguridad indicó: "La Policía de la Provincia, la Federal, la de la Ciudad. Todos tienen méritos y siguieron al captor, con imágenes y el rastreo. Me parece que darle el protagonismo a una sola persona es injusto con los demas".

Para finalizar, en la misma entrevista, indicó: "Tenemos que empezar a acostumbrarnos que el estado tiene que empezar a funcionar un poco la independencia de las personas".