Cerruti le respondió al embajador de los Estados Unidos, tras pedir acuerdos de cara al 2023: "Que empiecen por casa"

La portavoz del Gobierno cruzó a el embajador Marc Stanley, quien alentó la conformación de una alianza de toda la oposición para el 2023. "Hay que tener más cuidado cuando se opina de otro país", afirmó el funcionario estadounidense.

La portavoz del gobierno nacional, Gabriela Cerruti, respondió a los dichos del embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, quien alentó la conformación de una coalición entre la dirigencia política argentina. "El momento es hoy, que no esperen a las elecciones de 2023", afirmó el funcionario estadounidense.

"Con (el ex presidente Donald) Trump no les está yendo muy bien allá, así que empiecen por casa", afirmó Cerruti, en diálogo con Radio 10. En ese marco, la Portavoz expresó que "es muy fácil opinar sobre otro país, la situación de cada país es diferente y cada uno sabe como la maneja".

En la reunión de embajadores del Consejo de las Américas realizada este jueves, Stanley había alentado a una conformación de una alianza de la oposición con miras a las elecciones de 2023. "He oído a Horacio (Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño) hablar de que quería ser parte de una coalición en el próximo gobierno que salvara al país; yo les digo que el momento es hoy, que no esperen a las elecciones de 2023, sin importar la ideología o posición partidaria, unan sus fuerzas ahora mismo, este es el momento", reflexionó Stanley en el marco de la 19ª edición del Consejo de las Américas .

La Portavoz del Gobierno nacional señaló que desde la gestión del presidente Alberto Fernández buscan "acuerdos en los grandes temas, lo hicimos en el parlamento, en el Consejo Económico y Social, en la pandemia". "Pedir que el Gobierno tenga una alianza con la oposición, es como preguntar por qué no tienen una alianza los Demócratas como los Republicanos y no se vería eso posible, entonces por qué acá si y allá no, afirmó, para luego reiterar "hay que tener más cuidado cuando se opina de otro país".

Consultada sobre si en realidad el mensaje de Stanley fue para la oposición, Cerruti respondió: "Con mucho respeto a él, es un embajador más. No volvamos a las épocas en las que lo que dice o deja de decir un embajador de los Estados Unidos nos importaba tanto como para que nos importe tanto"

Por otra parte, la ex diputada nacional confirmó el encuentro entre Fernández y su par de Estados Unidos, Joe Biden, reunión que tuvo varias postergaciones porque el mandatario norteamericano contrajo coronavirus. "El encuentro nunca dejó de estar confirmado, se tuvo que cancelar porque Biden tuvo dos veces covid. Ahora lo vemos en funciones nuevamente, está haciendo anuncios todos los días, así que el encuentro se producirá a mediados de septiembre", declaró.

Respecto a las visitas de Fernández y del ministro de Economía, Sergio Massa, a Estados Unidos para buscar inversiones, Cerruti afirmó que Argentina "es un lugar en el que las reservas de litio, de gas, de proteína para el mundo es central", por lo que "es importante que lleguen esas inversiones y cambiar la matriz productiva del país".