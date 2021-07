Vizzotti y la polémica con Boca: "Nadie hizo una presentación"

La ministra de Salud negó que desde el club hayan pedido un corredor sanitario para poder jugar con titulares frente a Banfield y San Lorenzo.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que desde el club Boca Juniors no enviaron ningún pedido para que los jugadores titulares puedan enfrentar a Banfield y San Lorenzo en los próximos días por el campeonato local. Desde el club de la ribera pretenden que se habilite al plantel para disputar los partidos y Vizzotti por su parte aclaró que el club todavía está a tiempo de hacer la presentación.

"La verdad es que no hemos recibido ninguna nota a la fecha, acabo de chequearlo. No hemos dado ninguna respuesta, porque no hemos recibido una solicitud, ni recomendación", afirmó Vizzotti, quien agregó que están atentos al planteo para ver la viabilidad de que haya un corredor sanitario que permita que los titulares de Boca jueguen contra Banfield el próximo sábado.

Si bien la funcionaria aclaró que "formalmente la burbuja de no salir del estadio, no se respetó", además agregó que "los jugadores fueron a trabajar" y que la salida del estadio del Atlético Mineiro fue por una obligación que no podían impedir.

Vizzotti manifestó que Boca todavía está a tiempo de hacer la presentación y que sea revisada antes del partido con Banfield.

NOTICIA EN DESARROLLO