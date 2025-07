La Rural reconoce que la pasa mal con Milei pero lo apoya: "Es un momento complejo"

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda Born, se refirió a la situación del agro y admitió que desde el sector están en un momento complejo y volvió a insistirle al gobierno de Javier Milei la baja de las retenciones. Sin embargo, ratificó su apoyo a la administración libertaria y justificó sus medidas afirmando que “no tienen plata”.

En diálogo con El Destape 1070, el vicepresidente de la Rural afirmó que están pasando un momento complejo y muy difícil por la falta de inversiones del gobierno y las fluctuaciones del dólar. “Nosotros tenemos una situación realmente difícil, además por la caída de precios internacionales. se suma todo: se suma una subida de costos, una caída de precios internacionales del más del 25%. y este tema de retenciones que sabemos que lo estamos reclamando siempre que es algo discriminatorio, confiscatorio”, apuntó.

Sin embargo, Pereda Born negó tomar medidas en protesta y ratificó su apoyo justificando que desde la administración libertaria “tienen toda la intención de ir allanando el camino y de a poco ir poniendo las condiciones”. “Evidentemente no tienen la capacidad y lo que ellos pueden hacer por el campo es bajar las retenciones y no lo hacen porque no tienen cómo, no tienen dinero, no tienen plata, como dicen ellos”, afirmó.

“Nosotros tenemos la esperanza porque ha habido un montón de regulaciones, ha habido un montón de de cuestiones que se vinieron haciendo y tenemos la esperanza de que sigan habiendo mensajes porque el sector productivo agropecuario necesita mejores condiciones”, cerró.

La Sociedad Rural y el vaciamiento del INTA

Recientemente, Pereda Born opinó respecto al pasaje de la motosierra libertaria en el INTA. Si bien consideró que "hay que despolitizar ciertos sectores públicos", también determinó que "el INTA es una institución clave para el sector".

"Para todos los negocios en general lo que es innovación y tecnología es clave, ya sea para preservarse como para quedar en la vanguardia de todo negocio", concluyó al final.