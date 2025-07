Los nombres que suenan para una propuesta alejada de la grieta en CABA

Las elecciones nacionales asoman. Después de las definiciones provinciales, llegó el momento de que las fuerzas de cada distrito afinen y diagramen las alianzas con las que competirán en los comicios que renovarán la composición del Congreso. En menos de dos semanas, el 7 de agosto, será el momento de consolidar coaliciones para, diez días más tarde, dar a conocer los candidatos.

La Ciudad de Buenos Aires elegirá diputados y senadores. En el primer caso, renovará 13 legisladores de la Cámara Baja, de los cuales siete ingresaron bajo la alianza de Juntos por el Cambio. Para conseguir un número similar a ese, será necesario alcanzar el 50% de los votos, un escenario que en el gobierno nacional creen posible, en alianza con el PRO.

Además, se renovarán los tres senadores nacionales, dos de los cuales ingresaron por la coalición de Juntos por el Cambio y uno pertenece al peronismo. Ninguno de ellos, en la actualidad, le responde al macrismo aliado incondicional de La Libertad Avanza. Uno, Martín Lousteau, es de la UCR y la otra, Guadalupe Tagliaferri, del larretismo.

El bullrichismo, según una de las últimas encuestas consultadas a la que ya hizo referencia El Destape, ve que el escenario de la elección nacional en CABA será polarizado, sin ninguna otra fuerza que pueda aparecer de forma contundente. Así, desde el gobierno se espera que el centro pueda estar en torno a los diez puntos, como máximo.

Embarcados en la misión de poder interpelar a las personas no identificadas con las dos orillas de la grieta, hace tiempo que se detectan movimientos sólidos para construir una alternativa.

Existen conversaciones entre distintos dirigentes interesados en evitar la dispersión. Uno de ellos ya se acercó a hablar con dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy para presentar su propuesta. La intención es que ninguno de los dirigentes que “miden” vayan por fuera del paraguas de una alianza que intente aprovechar lo mejor de cada uno.

Larreta no va a jugar en las elecciones de octubre, porque su objetivo es la jefatura de Gobierno y, como paso intermedio, la Legislatura porteña. Pero no se descarta que pueda haber un representante de su espacio en una lista. Pablo Avelluto es un nombre posible en ese esquema. No será una negociación sencilla. Larreta sabe que mide ocho puntos y no quiere sentarse a aceptar pasivamente lo que se acerquen a proponerle, sino que tiene la intención de construir una alternativa de poder real, no coyuntural.

Se apuesta, también, a que no todos los dirigentes del PRO quieran trabajar con los libertarios. Un escenario similar al de Buenos Aires. Si el partido llega a un acuerdo, algunas figuras podrían quedar por fuera.

Un potencial candidato que ya se mueve con el chip de la campaña es Hernán Reyes. Actual legislador porteño de la Coalición Cívica, es el elegido por el partido para encabezar o integrar una lista que esté por fuera de la grieta que domina la política argentina. Con una agenda cargada, camina la Ciudad con dirigentes nacionales, transita los medios de comunicación y se mete en debates macro, propios del Congreso.

Con la intención de presentar una alternativa a los polos, nació Movimiento Ciudadano. La iniciativa cuenta con la figura destacada del diputado nacional socialista Esteban Paulón. El dirigente santafesino va a desembarcar en la Ciudad de Buenos Aires con la intención de jugar en las elecciones nacionales como candidato a senador.

Su postulación nació impulsada por el pedido de diversas personalidades de distintos ámbitos de la Ciudad, vinculadas al progresismo, que notaron la falta de una voz clara del sector. En especial porque, ante la posibilidad de la reedición de Juntos por el Cambio, consideraron que es imposible presentar una propuesta que confronte con La Libertad Avanza junto a partidos que le fueron funcionales a Javier Milei.

Movimiento Ciudadano busca plantear una posición y un proyecto progresistas claros de oposición al modelo libertario, distinto al que plantea el peronismo, pero no antiperonista. Con los valores que defendieron el socialismo y el progresismo durante mucho tiempo. Entendieron que es un momento en el que es necesario ponerle el cuerpo a la lucha contra la crueldad del gobierno, que es transversal.

Consideraron que el escenario político actual le abre las puertas a una propuesta innovadora, con un dirigente político que es nuevo en la Ciudad, pero que tiene trayectoria. En los últimos años, Esteban Paulón trabajó en la Capital Federal, por lo que no sólo la conoce sino que la recorrió en todos los sentidos posibles.

Después del encuentro lanzamiento del 12 de julio, el Movimiento Ciudadano tiene la intención de volver a encontrarse el 5 de agosto, días antes del cierre de alianzas, para encarar el tramo final de las negociaciones.