Última carta contra la candidatura de Jorge Macri: ahora piden que defina la Corte Suprema

Lo hizo el partido Cambio Popular, donde se encuentra el radical Nito Artaza. Reclaman que se habilite el trámite durante la feria judicial por la cercanía de las PASO.

El partido Cambio Popular, donde se encuentra el radical Nito Artaza, se juega la última carta disponible contra la candidatura de Jorge Macri y piden que ahora defina la Corte Suprema. Reclaman que se habilite el trámite durante la feria judicial por la cercanía de las PASO.

"Agotadas las instancias locales, en legal tiempo y forma, cumpliendo con el debido proceso, acudimos a la CSJN deduciendo un recurso extraordinario de apelación federal contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, solicitando que se revoque la escandalosa sentencia recurrida, y se declare que el señor Jorge Macri se encuentra inhabilitado por el artículo 97 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser precandidato a Jefe de Gobierno en las próximas elecciones a realizarse el 13 de agosto de 2023, salvaguardando la supremacía de los derechos constitucionales en crisis", afirmaron en ese partido.

Artaza, por su parte, dijo: "Quiero remarcar la notoria gravedad institucional en la que se está incurriendo, al comprometer la base misma del modelo constitucional de democracia participativa adoptado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en consonancia con la Constitución Nacional".

Aseguró que "la petición es con carácter muy urgente, del recurso extraordinario, fundamentado en los evidentes e innegables perjuicios que ocasiona la ilegítima y arbitraria decisión de oficializar la precandidatura para Jefe de Gobierno del Sr. Jorge Macri, la cual no se ajusta a Derecho. La causa no admite demora, en virtud de la proximidad de las elecciones a realizarse el próximo 13 de agosto", reclama.

Es que la candidatura de Macri no cumple con la exigencia de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que requiere tener una residencia mínima de cinco años a quienes deseen postularse. Jorge Macri fue electo intendente de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, en el año 2019, por lo que no cumpliría con esta exigencia.

Por ahora, tanto en las instancias previas de la justicia porteña ante el Tribunal Superior de Justicia y también a la justicia electoral, su candidatura está plenamente ratificada con dictámenes a favor del ex intendente de Vicente López.

Si bien Artaza va por la Corte, las instancias previas lo complica. Ya la precandidata del Frente de Izquierda al alcaldía porteña, Vanina Biasi, había recurrido a todas las instancias disponibles en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no tuvo éxito.

Biasi y Artaza sostienen que ningún juez se ha pronunciando sobre la cuestión de fondo, que es definir si Jorge Macri cumple con la exigencia del artículo 97. El fiscal general de CABA, Juan Mahíquez, dictaminó, en la antesala del fallo de TSJ porteño, que el requisito de la residencia puede cumplimentarse aunque la residencia no sea estrictamente en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la elección. Habrá que ver este nuevo pedido del radical si prospera.

Interna abierta

Los precandidatos a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio (JxC), Jorge Macri y Martín Lousteau, volvieron a sostener este domingo un áspero contrapunto por la impugnación de la postulación del dirigente del PRO y la renuncia del politólogo Franco Rinaldi a la lista de aspirantes a legisladores capitalinos.

Lousteau, senador nacional de Evolución Radical, dijo que el fallo judicial que habilita a Macri "no dice que reúne las condiciones para competir" sino que el pedido de impugnación de su candidatura "no se presentó en tiempo y forma". Además, reiteró su disconformidad con la manera en que el PRO resolvió la candidatura de Macri, mediante encuestas que dejaron en el camino al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

El exintendente de Vicente López insistió en que "no hay razón para impugnarme" y replicó que "si Lousteau lo hubiese tratado de hacer, perdía y quedaba más expuesto" en el contexto de la interna electoral. Agregó que, tal como se había bromeado dentro de ese espacio opositor sobre el día siguiente a la elección "le llevaría el desayuno a quien me gane, pero Lousteau no me va a ganar".

"En la Ciudad viví 41 años de mi vida, me dio hijos, educación y amor. Es una ciudad que me moviliza, es un desafío excepcional", afirmó el ministro de Gobierno porteño, y agregó: "Vibro por eso, no por la revancha contra nadie".

Con información de Télam