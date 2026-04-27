Bianco aseguró que para el 2027 se necesitará “un frente amplio" para ganarle a Milei

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se refirió al cuestionamiento que hizo Máximo Kirchner sobre la construcción de un armado “anti Milei” como el que pretede encabezar Axel Kicillof. “A mí me da más o menos igual cuál sea el nombre o las características pero tiene que ser un Frente; si querés no lo llamemos 'anti Milei', pero sí que se oponga a Milei”, afirmó el funcionario que integra la mesa chica del gobernador.

Además, pidió establecer “consensos básicos” como “la defensa de los intereses nacionales y la soberanía nacional, la democracia, los Derechos Humanos, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, el fomento de la producción y el trabajo nacional, la inversión en ciencia tecnología, y el apoyo a las universidades nacionales”. “Para ganar la elección el año que viene no alcanza con un núcleo duro; así no vamos a ganar”, destacó en conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

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El viernes por la tarde, a la misma hora que Axel Kicillof asumía la presidencia del PJ bonaerense, el líder de La Cámpora y diputado nacional, Máximo Kirchner, dijo desde Santa Fe en declaraciones al diario La Capital que había que buscar “un candidato que no sea solamente para un frente anti-Milei”. Allí pidió a “Cristina” como candidata. “Para nosotros, Cristina es la primera candidata porque no hay quién le gane en una interna. Hace seis meses que simplemente tuitea y, aún así, sigue teniendo el reconocimiento del pueblo argentino”, dijo. La Cámpora vuelve a la carga por el bastón de mariscal.

En ese sentido, el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, también respondió a las declaraciones de Kirchner. “Mientras que no sea en favor de Milei, está todo bien”, ironizó. “No podemos cometer los mismos errores que se dieron en la experiencia en el 2019-2023 porque la ciudadanía no lo perdonaría”, resaltó.

Asunción en el PJ bonaerense

Las nuevas canciones de Axel Kicillof comenzaron a resonar en el PJ bonaerense. El mandatario quiere darle un sello propio y hacerlo crecer como instrumento político. Tras haber asumido formalmente el viernes por la tarde, Kicillof pidió a los dirigentes que “estén presentes” en los 135 partidos locales en cada recorrida que realizan.

“Cada vez que vayan a un distrito, cada vez que recorran la provincia, que una de las paradas sea la sede del partido local”, expresó el ahora presidente del PJ. “Vamos a tratar de incluir al partido cada vez más en las actividades políticas y de gobierno”, prometió.

Para el gobernador, “no hay sector que no crea que no es necesario poner de pie el Pj provincial. Quedó muy en claro que el peronismo es un factor centra de la oposición a nivel nacional”. En ese sentido, en el primer escrito formal del PJ bonaerense, el pedido por la liberación de Cristina Fernández estuvo presente.