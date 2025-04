Los tiempos se acortan y nadie encuentra la fórmula para un acuerdo en la Provincia

"Por ahora, no hay nada planeado", respondían cerca de Axel Kicillof respecto a la organización de un encuentro de fin de semana que sirviera para acercar posiciones en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, en un intento último porque la sangre no llegue al río. Las posiciones continuaban irreductibles en cuanto a la conveniencia de desdoblar los comicios provinciales o de hacerlos concurrentes, según se hable del lado del gobernador o del cristinismo. El involucramiento personal de Cristina Kirchner hacía pensar que la discusión ya estaba en un plano que iba más allá del mero debate por la fecha de cuándo se votará, por lo que -justamente- se volvía más difícil imaginar una solución que conforme a los dos sectores. Sergio Massa convocó de nuevo a llegar a un acuerdo. "Estamos perdiendo de vista porqué hacemos política, muchachos", sostuvo en un encuentro partidario. Con todo, los legisladores del Frente Renovador votarían junto con los de La Cámpora a favor de la concurrencia en la sesión convocada para el próximo martes.

El jueves pasado, en el Teatro Argentino de La Plata, Kicillof desgranó los argumentos por los que considera que las elecciones provinciales deben hacerse desdobladas, en una fecha que estaría entre fin de agosto y principios de septiembre. Muchos intendentes, incluyendo a los de la UCR, comparten esa visión, que es la de evitar que La Libertad Avanza se cuele en los concejos deliberantes. Mientras el gobernador hablaba, a unas cuadras de allí, en la Legislatura provincial, los diputados camporistas y massistas trataban de sumar voluntades en los bloques opositores de La Libertad Avanza, el Pro y la UCR para votar el proyecto de suspender las PASO con el agregado de un artículo para hacer las elecciones concurrentes. "Eso es un intento de golpe de Estado. Se unieron para avanzar sobre las facultades constitucionales del gobernador", evaluaban este sábado en el entorno de Axel.

La jefa del bloque de senadores bonaerenses de Unión por la Patria, Teresa García, viene actuando como la representante de Cristina en el tema. Primero, fue quien presentó un proyecto para que las elecciones sean concurrentes, para que no quedaran dudas de qué era lo que quería la presidenta del PJ Nacional. Luego, Tere García se encargó de confirmar públicamente lo que hasta entonces circulaba como trascendido de una reunión: que en caso de que Kicillof resolviera el desdoblamiento, CFK encabezará la boleta de su espacio por la Tercera Sección Electoral, la más poblada de la Provincia. Desde el sector camporista, el anuncio lleva la discusión a otro nivel. "Para que quede claro que no es Máximo, sino que es Cristina quien está detrás de esta decisión. Hay que ganarle la Provincia a Milei", argumentaban.

La presentación del proyecto de ley de Tere García sucedió en medio de una negociación. Hubo una reunión previa de Kicillof con Máximo y Massa en la que no se pusieron de acuerdo, pero quedaron en seguir conversando a través de representantes. Sin embargo, sólo hubo otro encuentro y luego el anuncio de García que le puso fin a las tratativas. El antecedente también funcionaba como obstáculo para que este fin de semana se avanzara en un nuevo encuentro, si cuando lo intentaron salió tan mal. "Veníamos trabajando con una lógica, pero ellos decidieron salirse y buscar una alianza con la oposición para fijar la fecha de las elecciones", remarcaban desde el entorno de Axel.

Massa oscila entre el rol de mediador y equilibrista. Por ejemplo, entre el adelantamiento electoral que plantea Kicillof y la concurrencia de Cristina, sostiene que las eleccione deberían ser desdobladas pero luego de las nacionales. En la gobernación replicaban que ese idea no sólo tiene poco sentido desde el punto de vista de la conveniencia política, sino que ni siquiera dan los plazos electorales para practicarla. Este sábado, Massa encabezó un encuentro partidario en San Fernando del que se difundieron algunos tramos, todos más o menos en la misma idea de alcanzar un acuerdo y mantener la unidad. “Mientras la sociedad espera que seamos los que proponemos alternativas, los que construimos esperanza, los que damos debate para renovarnos y asumir nuestros errores, estamos en un debate electoral, de táctica electoral, ni siquiera en una discusión de propuesta electoral alternativa”, recriminó.

El ex candidato presidencial habló de "vanidades y caprichos" que habría que dejar de lado porque "la división es la garantía de éxito de Milei, y la sociedad no nos va a perdonar que no hayamos tenido la generosidad y la capacidad de ceder para representar a quienes rechazan este gobierno”.