Axel Kicillof: "Fue una despedida popular, masiva y cuidada"

Tras la finalización del velorio del Indio Solari, el gobernador Axel Kicillof destacó el carácter histórico de la despedida y resaltó la organización del acto en el polideportivo Gatica de Avellaneda. “Fue una despedida popular masiva y cuidada”, afirmó Kicillof en diálogo con El Destape 1070 y subrayó que la jornada se desarrolló de manera pacífica y colaborativa.

Según estimaciones oficiales, la ceremonia se extendió durante 20 horas -desde las 10 de la mañana hasta las 6 del día siguiente- y reunió a más de medio millón de personas en la capilla, mientras que cerca de un millón se congregó en las calles para rendir homenaje.

Asimismo, el mandatario bonaerense expresó su satisfacción tanto desde el plano institucional como desde el personal y reconoció que el evento fue un golpe anímico por todo lo que significa. “Por suerte, con una despedida en las calles masiva e histórica”, señaló. Finalmente, Kicillof vinculó la figura del Indio con la política, al destacar que “se expresa con sus letras y actitud”. “Fue una mística que envolvía”, sintetizó.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En relación a la organización del velatorio y consultado sobre ello, el Gobernador dijo que “no recibió ayuda” por parte del gobierno Nacional, pero que a pesar de todo, “el operativo lo organizamos en tiempo récord, con mucha seriedad, muchísimo profesionalismo y compromiso”. De esta manera, contó que al enterarse del hecho, “transmití (a la familia) que estaba disponible cualquier lugar de la Provincia para que se hiciera. Estaba medio cantado que desde acá queríamos dar una respuesta”.

Sobre el velatorio, contó que dentro del lugar, “era desgarrador, adentro era llantos y aplausos, y a la salida salían salían devastados. La palabra que más escuché fue 'gracias'”. “El Indio expresa con sus letras y con sus actitudes el posicionamiento político”, dijo.

Respecto de su vínculo para con la banda y el Indio recordó que “me acompaña desde que uno empieza a elegir su propia música”. En esa línea, dijo que pudo “ir al último recital en La Plata que apareció por video”, y que “ahí mis hijos vinieron conmigo y fue como un ciclo”. “El Indio siempre fue, es y será un mito”, cerró.