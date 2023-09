A un año del atentado a CFK, todas las pistas que la Justicia no investiga

La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo orientaron el caso a un hecho meramente policial y diseñaron una estrategia de encubrimiento con la complicidad de Comodoro Py, la oposición y las empresas de medios. Las pistas políticas que no se profundizaron, de Milman a Revolución Federal.

Se cumple un año del intento de magnifemicidio de Cristina Fernández de Kirchner y, por ende, un año de una causa judicial que desde el inicio estuvo plagada de irregularidades y encubrimientos. Un año donde la cofradía de Comodoro Py protegió a la jueza María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo para que orientaran, sino el más, uno de los expedientes más importantes de la historia hacia un mero caso policial sin contexto, sin conexiones políticas, sin historia, sin más responsables que un pequeño grupo de 3 personas que intentó asesinar a la vicepresidenta.

El cúmulo de pistas sin investigar, las conexiones de la jueza Capuchetti con los servicios de inteligencia macristas, la balcanización de las causas por el atentado y las acciones del violento grupo antiK Revolución Federal, el apuro por enviar a juicio a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo como simples pistoleros que se radicalizaron solos, la complicidad mediática para todo este encubrimiento, son el escenario que arrojan estos 365 días desde que le gatillaron dos veces en la cara a la principal dirigente política del país.

La lista de irregularidades en la investigación judicial del intento de magnifemicidio contra CFK incluye:

Las irregularidades

El día del atentado, el celular de Sabag Montiel quedó bajo custodia de la jueza Capuchetti. Un elemento clave para cualquier investigación y en especial en las primeras horas. El atentado fue el 1 de septiembre poco antes de las 21hs; recién a las 23hs del 2 de septiembre el celular le llegó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que lo analizara. Más de 24 horas y, para colmo, llegó en un sobre abierto, prendido, con una leyenda de error en la pantalla y con la tarjeta SIM y la memoria externa extraídas. Y con un defecto clave: sin la planilla donde consta la cadena de custodia.

No fue la única demora. La jueza Capuchetti no buscó de inmediato a Uliarte y tardo varios días más en detener a Carrizo. Tiempo suficiente para que destruyeran evidencia. Por ejemplo, nunca se encontró un revolver 22 corto, que aparece mencionado en diferentes mensajes y sería porpiedad de Carrizo, a quien la Justicia en un primer momento convocó pero como testigo.

La pista Milman es la que deja más en evidencia la negativa de la jueza Capuchetti a investigar el caso en profundidad. Milman participó de la marcha organizada por el violento grupo antiK Revolución Federal que el 9 de julio de 2022 llevó una guillotina al Obelisco con la consigna "Todos (en referencia al Frente de Todos) Presos; Muertos; o Exiliados". El 18 de agosto, 2 semanas antes del atentado, presentó un proyecto en el Congreso donde, bajo la excusa de reclamar información sobre la seguridad de CFK y pedir protección a los jueces y fiscales que la persiguen y a los operadores mediáticos que promovían la violencia, escribió: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores”.

Dos días antes del atentado un testigo escuchó a Milman decir: "Cuando la maten voy a estar camino a la Costa". Fue en el bar Casablanca y estaba con dos de sus asesoras, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. El mismo día del atentado, a minutos de las 16hs, Milman puso en su cuenta de Twitter: "¿Por qué el ministro de Seguridad aumentó la custodia policial para la vicepresidente? Cristina Kirchner jamás estuvo en peligro en su pequeña república de Recoleta. La sobreactuación nos lleva a preguntar de qué manera se están llevando a cabo el resto de las custodias". A las 5 horas fue el atentado.

La jueza Capuchetti nunca citó a declarar a Milman. Sí lo hizo con sus asesoras, que lo primero que hicieron fue mentirle. Dijeron que no habían estado en el bar Casablanca pero fueron refutadas con filmaciones revisadas por los abogados de CFK, no por la jueza. En ese momento los abogados de CFK reclamaron que Capuchetti secuestrara los celulares de Bohdziewicz y Gómez Mónaco. La jueza no lo hizo y dejó ir a las asesoras. Tiempo después, por orden de la Cámara Federal porteña, accedió a reclamarles los celulares: una dijo que había borrado todo y la otra que lo había cambiado. Al poco tiempo, Bohdziewicz volvió a declarar, esta vez de forma espontánea, y contó que había borrado el celular en las oficinas de una ONG de Bullrich: “Milman le dijo (a otra asesora) que había hablado con Patricia (Bullrich) y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares porque era probable que se filtrara nuestra información. No para borrar algo puntualmente. De ahí nos fuimos a Av. De Mayo 953, 3er. Piso, oficina Patricia Bullrich, si no me equivoco, llegamos ahí, no había nadie, solo estaba Milman con el perito (…) le di mi teléfono y estuvo analizándolo y decide borrar todo”. Cuando le preguntaron si en las oficinas de Bullrich manipularon otro celular contestó: “Sí, el de Milman, pero no se qué hicieron”.

Recién hace unos días, a un año del atentado, Capuchetti reclamó el celular de Milman, que obviamente ya fue limpiado. De Bullrich aún no dispuso nada.

En el caso de Revolución Federal la jueza Capuchetti no quiso unificar las causas como sí había pedido el juez Marcelo Martínez De Giorgi. Los camaristas designados por Macri apoyaron esta balcanización pese a la innumerable cantidad de elementos que muestran los vínculos entre ambas causas. Por empezar, que Uliarte participaba de las marchas que organizaban Jonathan Morel y Leonardo Sosa. Para seguir, que en esos días Sosa estuvo en el departamento de arriba del de CFK. También se sabe que recibieron pagos millonarios de la familia Caputo coincidentes con sus actividades violentas. Pero nada.

Lo más insólito es que se descubrió que 26 de agosto, 6 días antes del atentado, Morel dijo en un Twitter Space: “Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía: 'lástima que a mí ya me conocen la cara porque sino sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje'. Pero yo te juro. Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia”. El intento de magnifemicidio fue exactamente así. Pero Comodoro Py mantuvo el expediente de Revolución Federal separado del caso del atentado e incluso bajó la calificación para los líderes de esta secta antiK que quedaron en libertad y volvieron a las redes a expresar su odio tras las PASO.

Nuevas medidas de prueba

A pesar de los obstáculos y en pos de seguir impulsando el caso, los abogados de Cristina pidieron nuevas medidas de prueba el pasado 26 de agosto. Los letrados Marcos Aldazabal y José Ubeira hicieron foco en la panelista de Crónica TV Delfina Wagner, a quien señalan como posible vínculo entre los distintos sospechados de tener participación en el ataque a la vicepresidenta. También apuntaron contra la vecina de CFK.

Wagner, de acuerdo a los abogados de CFK, es una activista de ultraderecha vinculada a:

Brenda Uliarte

Según los abogados querellantes, Wagner comenzó a trabajar en Crónica el 4 de julio de 2022. Desde entonces, Uliarte apareció en Crónica TV tres veces. A esto se suma que la joven intercambiaba mensajes con Uliarte, según los peritajes. Ambas coincidieron en al menos una marcha de Revolución Federal.

Revolución Federal

De acuerdo a Aldazabal y Ubeira, Wagner intercambió mensajes con el cofundador de Revolución Federal, Jonathan Morel, procesado por incitación a la violencia. “El 17 de septiembre de 2022, Morel le escribió a Wagner: ‘Oferta, grabois, saracho, Juan marino, esos son los que quiero barrer’", recordaron los abogados de CFK. "Esto, como se observa, fue luego del atentado contra la Vicepresidenta, y contiene una alusión directa a personas a las que parecería que Morel quiere eliminar”, sumaron. De acuerdo a la reconstrucción que hicieron los letrados, Wagner “habría ido a la marcha de Revolución Federal del 9 de julio de 2022”. La misma a la que fue Milman y a la que creen que también concurrió Brenda Uliarte. También fue a la marcha del 18 de agosto, a la que está confirmado que fue Uliarte.

Hernán Carrol

Wagner también tenía relación con la agrupación Nueva Centro Derecha (NCD), cuyo referente es Hernán Carrol, quien apoyó a Bullrich y Milei. Desde la cárcel, Sabag Montiel le pidió a Carrol que le designase un abogado privado. Los abogados de CFK remarcaron que Wagner compartió una fiesta con Carrol en noviembre de 2022. Y agregaron que Carrol “se comunicó con Brenda Uliarte, justamente, luego de que apareciese en el programa del que es parte Delfina Wagner” y también después del atentado. Según Aldazabal y Ubeira, Carrol tiene vínculos con Revolución Federal y Milman. Por ejemplo, “habría realizado un viaje al exterior con el jefe de gabinete de Milman en el Ministerio de Seguridad, Fernando Villares”. Carrol declaró en la causa como testigo. Ante la Justicia dijo que había borrado sus mensajes con Uliarte. Es más, “había borrado todo el contenido de su teléfono el día previo a prestar declaración, algo que omitió decir” en tribunales, señalaron los letrados de Cristina. La línea investigativa que podría conducir a él también quedó trabada en instrucción.

Gerardo Milman

Para los abogados de Cristina, “debido a su conocimiento de Brenda Uliarte y a los contactos que tenían en común, Delfina Wagner también podría haber operado como vínculo entre Uliarte y Sabag Montiel y el círculo de Gerardo Milman. En Crónica, además de Wagner, trabaja Alejandra Mroue. Mroue es la persona con la que Carolina Gómez Mónaco tenía planeado poner un emprendimiento de estética”. Tal como se mencionó en esta nota, Gómez Mónaco es una de las asesoras del diputado que fue citada a declarar, mintió bajo juramento de decir verdad y manipuló su celular.

Ximena Tezanos Pinto, la vecina de la vicepresidenta

Según declaró Wagner en LN+ el 4 de agosto, actualmente vive en lo de Tezanos Pinto. El mismo departamento en el que la vecina de CFK hospedó a la abogada Gladys Egui, que representa legalmente al cofundador de Revolución Federal, Leonardo Sosa. El joven, hoy procesado por incitación a la violencia, estuvo en ese mismo piso en la víspera del intento de magnifemicidio junto con otro representado por Egui, Gastón Guerra, también procesado por agredir a dirigentes políticos.

“En suma, Wagner tiene, además de sus vínculos con Revolución Federal, Nueva Centro Derecha y Mroue, una relación sumamente apegada con Ximena de Tezanos Pinto, vecina de Cristina Fernández de Kirchner de la que cada vez aparecen más circunstancias sospechosas”, destacaron Aldazabal y Ubeira en su última presentación ante la Justicia. La joven, cuando se anotició del escrito, dijo ser una perseguida política.

El caso de Tezanos Pinto merece un párrafo aparte. Es que los abogados querellantes resaltaron también que la vecina de CFK “participó como Fiscal General partidaria para Patricia Bullrich, en el distrito de Almirante Brown” en las PASO que se realizaron el último 13 de agosto. ¿Qué tiene de llamativo ese dato? No solo la vinculación político-partidaria: “Resulta que la candidata a intendenta de Almirante Brown por el partido de Patricia Bullrich fue ni más ni menos que Florencia Retamoso, la esposa de Gerardo Milman”, señalaron los abogados de CFK.

Ante este cuadro de situación, Aldazabal y Ubeira pidieron diversas medidas de prueba que involucran a Wagner, Tezanos Pinto y Carrol, entre otros.

“Sería muy improbable que todos estos vínculos alrededor del atentado sean mera casualidad. Lo que corresponde es que se investiguen con profundidad”, reclamaron los abogados de Cristina. Algo que a un año del atentado no sucedió.

Encubrimiento judicial

Capuchetti es la jueza más joven de Comodoro Py. Es la recién llegada y le tocó el caso más complejo: el atentado contra CFK. Los memoriosos recordarán que pasó lo mismo con Juan José Galeano: un joven juez que apenas llegó a Comodoro Py le tocó intervenir en la causa por el atentado a la AMIA. Galeano y Capuchetti hicieron lo mismo: desviaron la investigación y no siguieron pistas incómodas para sus promotores. Galeano metió preso a un grupo de policías bonaerense utilizados como chivo expiatorio, todo coordinado con la SIDE menemista y un sistema de medios que lo protegía. Terminó destituido y condenado por encubrir el atentado a la AMIA. ¿Capuchetti tendrá el mismo destino? El desvío de la investigación del atentado a CFK es un espejo de lo que pasó en el caso AMIA, justamente denunciado por la vicepresidenta cuando era senadora.

No es el único caso que Capuchetti no investiga. Tiene en sus manos dos expedientes sensibles contra Mauricio Macri: la denuncia por la toma de deuda con el FMI sin cumplir ninguno de los procedimientos establecidos por la ley y el armado de la Mesa Judicial para presionar a jueces y fiscales. Capuchetti es ecuánime: no investiga el caso de CFK pero tampoco los de Macri.

La jueza que no investigó como corresponde el atentado contra CFK llegó al cargo tras una serie de visitas a la ex SIDE (hoy Agencia Federal de Inteligencia, AFI) justo cuando concursaba para el cargo. La cronología entre el concurso y sus visitas a la AFI es clara:

3 de noviembre de 2017. Capuchetti queda 6ta con 161,25 puntos. Lejos de los primeros 3 lugares, lo necesario para estar en la terna. A partir de ahí empiezan sus visitas a la AFI.

19 de marzo de 2018: va a la AFI a Silvia Majdalani

16 de abril de 2018: va a la AFI a Silvia Majdalani

25 de abril de 2018: va a la AFI a Silvia Majdalani

Capuchetti impugnó su puntaje. El 5 de junio de 2018, luego de 3 visitas a la AFI, se conoció el veredicto sobre la impugnación de Capuchetti y los demás concursantes. Le dieron la razón en todo. Saltó así del 6to al 2do lugar en el orden de mérito, ahora con 167,25 puntos.

6 de julio de 2018: va a la AFI a Silvia Majdalani

13 de agosto de 2018: se elevó la terna de la Comisión de Selección al Plenario del Consejo de la Magistratura con Capuchetti entre los 3 preseleccionados.

4 de septiembre de 2018: va a la AFI a Silvia Majdalani

5 de septiembre de 2018: el Consejo de la Magistratura eleva la terna a Macri. Estaba primera Agustina Rodríguez, segundo Juan Tomás Rodríguez Ponte (a cargo de oficina de escuchas) y tercera Capuchetti.

10 de septiembre de 2018: El Destape reveló que su concurso para jueza era uno de los que fue manipulado. Este medio accedió al expediente del concurso y encontró algo insólito. En la foja 22, dejaron una planilla de aceptación de jurado en blanco . El jurado de ese concurso quedó integrado por Alejandro Osvaldo Tazza, Enrique Liljedahl, Marcos Mauricio Córdoba y Graciela Uberti. Tazza tuvo varias denuncias por concursos truchos; a Liljedhal Macri lo nombró juez. Nadie investigó.

. El jurado de ese concurso quedó integrado por Alejandro Osvaldo Tazza, Enrique Liljedahl, Marcos Mauricio Córdoba y Graciela Uberti. Tazza tuvo varias denuncias por concursos truchos; a Liljedhal Macri lo nombró juez. Nadie investigó. 3 de octubre de 2018: Capuchetti va a la AFI, esta vez a ver a Gustavo Arribas, amigo personal de Macri a cargo de la casa de los espías

13 de noviembre de 2018: Macri mandó el pliego de Capuchetti al Senado.

16 de abril de 2019: Senado aprueba pliego de Capuchetti. Macri la designó dos semanas después.

Demasiadas coincidencias.

CFK recusó a Capuchetti el 10 de noviembre de 2022 por:

La pérdida de celular de Sabag Montiel

Demoras en la detención de Uliarte y Carrizo

No seguir la pista "Nuevo Centro Derecha" que lleva a Bullrich y Milei

que lleva a Bullrich y Milei No seguir la pista Milman

No seguir la línea del financiamiento del atentado (hay testigos que hablan de pagos a Sabag Montiel)

del atentado (hay testigos que hablan de pagos a Sabag Montiel) Sus visitas a la AFI durante el macrismo

El 9 de enero de 2023 la vicepresidenta volvió a recusarla por sus vínculos con el Gobierno porteño a través de un cargo en la escuela de Policía. La cofradía de Comodoro Py mantuvo a Capuchetti al frente de la (no) investigación.

El fiscal del caso, Rívolo, a diferencia de Capuchetti lleva mucho tiempo en Comodoro Py. Llegó a fiscal de la mano del menemismo, en 1995, designado por Rodolfo Barra. Es uno de los nombres más pesados en la política judicial, maneja a su nombre o a través de terceros la Asociación de Fiscales y mete la cuchara en la Asociación de Magistrados. Su militancia antiK es evidente: Tanto que su colega Carlos Stornelli le pidió que trabajaron juntos en el armado de la farsa de los Cuadernos. Hoy se sabe que fueron adulterados y dictados: Rivolo fue corresponsable de que no se hiciera ningún peritaje al inicio de esa causa.

La dupla Capuchetti-Rívolo no son los únicos jueces y fiscales que hace un año son parte del encubrimiento del atentado a CFK. El listado es más largo y lo componen:

Leopoldo Bruglia

Designado a dedo por Macri. Rechazó la recusación contra Capuchetti pese a todas las irregularidades.

Mariano Llorens

Designado por Macri, se reunió con él en Olivos. Mantuvo separadas las causas del atentado y Revolución Federal; y frenó la línea de investigación de la pista Milman.

Pablo Bertuzzi

Designado a dedo por Macri. Frenó la línea de investigación de la pista Milman

Guillermo Yacobucci

Designado por Macri. Rechazó recusación a Capuchetti.

Ante este escenario judicial, desde el entorno de CFK analizan recurrir a los tribunales internacionales para denunciar todos los desmanejos que hubo en esta pesquisa clave para la democracia argentina. A un año del intento de asesinato de Cristina, hubo una elevación parcial a juicio de solo 3 jóvenes, presentados como "loquitos sueltos", y muchos interrogantes clave sin responder.