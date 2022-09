Matar a CFK, Máximo y Alberto: los audios de Revolución Federal días antes del ataque a Cristina Kirchner

La AFI se presentó ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti y aportó una serie de audios que comprometen al grupo de odio Revolución Federal. Jonathan Morel, cofundador de ese espacio, describe el mismo plan que ejecutarían en lo inmediato Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Adelantó lo que iba a pasar casi como un calco en una conversación pública de Twitter.

“Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía: 'lástima que a mí ya me conocen la cara porque sino sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje'. Pero yo te juro. Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia”

La frase es de Jonathan Morel, referente del violento grupo antiperonista Revolución Federal, en una conversación pública que organizó en Twitter bajo el título “Hay que pudrirla?”. Fue el 26 de agosto, 6 días antes del atentado contra Cristina Fernández Kirchner que ocurrió justamente como lo describió Morel: un infiltrado que estuvo varios días entre las personas que se acercaron a saludar a la vicepresidenta y cuando vio el momento se acercó y le gatilló en la cabeza. Apenas un día antes del esa declaración se había dado el primer intento de asesinato de Fernando Sabag Montiel que fue abortado según se desprende de la investigación judicial.

En la misma conversación se escuchó lo siguiente:

- ¿Pasas todos los días por la casa de Máximo?

- Sí, soy de Santa Cruz, de acá

- ¿Uhh como no lo mataste, boludo?

El que pregunta es Morel, el que responde es Franco Ezequiel Castelli, un soldado voluntario del Ejército que vive en Santa Cruz.

Morel, en la misma charla, también dijo: “Lamentablemente a Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años, en algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a hacer patria”.

En la misma conversación, que es de acceso público, el referente de Revolución Federal Morel anticipa el modus operandi del intento de asesinato de Cristina, incita a matar a su hijo que a la vez es diputado y presidente del PJ bonaerense y dice que va a matar al presidente.

Los audios constan en una denuncia que presentó este miércoles la actual intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ante la jueza María Eugenia Capuchetti, que tiene a cargo la causa por el atentado contra CFK. La AFI, hoy comandada por Agustín Rossi, intervino en base al artículo 2 inciso 2 de la Ley de Inteligencia, que la habilita a la AFI a “la producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información”. El intento de asesinato de CFK es un delito contra un poder público y el orden constitucional. En este caso, la AFI denuncia para aportar que Morel anticipó el modus operandi del atentado, que dijo que asesinará al Presidente y que incitó a matar al hijo de la vicepresidenta y líder La Cámpora.

La denuncia presentada por la AFI resalta que “el deseo expresado y la forma de realizarlo, es exactamente lo que ocurrió, es decir, una persona infiltrada entre el grupo de simpatizantes que aprovechó la oportunidad en que la mandataria bajo a saludarlos para realizar su conducta criminal. Dicha acción expresamente manifiesta por Jonathan Morel entendemos merece ser investigadas por su posible vinculación y relevancia penal en la presente causa”.

“Asimismo, tanto las manifestaciones vertidas como los ataques perpetrados dan cuenta de un accionar ilícito que amerita la pertinente denuncia toda vez que podría constituir los delitos previstos y reprimidos en los artículos 209 –instigación a cometer delitos-, 212 – intimidación publica-, 213 y 213 bis –apología del crimen y otros atentados contra el orden público-, 226 bis –amenaza de deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional- del Código Penal y el artículo 3, segundo párrafo, de la Ley contra Actos Discriminatorios N° 23.592 – alentar o incitar a la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas políticas-.”, plantearon desde el organismo de inteligencia en la denuncia que ya tiene la jueza Capuchetti.

La incitación

La conversación que organizó Revolución Federal es pública y se extiende por casi dos horas. Allí, Morel se presenta y tras bajar un discurso violento comienza a interactuar con distintos interlocutores.

Comienza con su presentación: “Soy co-fundador de Revolución Federal. Hago estos espacios para debatir entre todos y encontrar una solución a los problemas que hoy tenemos”. Acto seguido, pregunta: “¿Hay que pudrirla? ¿Cómo resolvemos esto? Debatamos juntos. Qué está pasando con una sociedad que sigue dormida y no despierta”, dice el 26 de agosto pasado. Entonces, había manifestaciones de apoyo en lo de Cristina, en Recoleta. Algo que evidentemente molestaba a Morel: “Yo me pregunto qué pasa con los vecinos de Recoleta, qué está esperando esa gente para revolear una olla de agua hirviendo por la ventana”, se preguntó.

Luego, también se interroga: “¿Cómo resolvemos esto sin violencia. Esa es una pregunta que me hago?”. La respuesta estaba implícita. Y sigue con su discurso hiperagresivo: “No quiero saber más nada con este gobierno de mierda”.

Durante el espacio, contó que ese día había estado manifestándose con Revolución Federal en la Quinta de Olivos: “Hoy nos manifestamos en la Quinta de Olivos contra el hijo de re mil puta de Alberto Fernández, pusilánime, traidor, garca, chorro, hijo de puta, tipo detestable, nefasto, un mercenario”. Ese nivel de violencia discursiva se mantuvo a lo largo del espacio.

Y aclaró: "Alguien tiene que reaccionar y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Esto se resuelve con quilombo".

“Basta con la tibieza. No resolvieron nada nuestros viejos. Reaccionemos nosotros”, interpeló a quienes lo escuchaban. "Tenemos que hacer algo ya, es un llamado urgente", sumó. Luego dio precisiones de cómo se podría actuar. Al día siguiente, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte ejecutaron el mismo plan que él había hecho público ese 26 de agosto. Los atacantes lo abortaron ese día porque CFK logró ingresar antes del ataque. El 1 de septiembre estuvieron mucho más cerca de lograr su objetivo.